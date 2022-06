Vous rêviez d’utiliser YouTube sur votre Apple Watch ? C’est désormais possible

Une nouvelle application permet désormais de miniaturiser l'expérience vidéo proposée sur YouTube et de la rendre accessible directement depuis son Apple Watch.

Qui aurait imaginé qu’en 2022, on pourrait suivre un tuto ou n’importe quelle autre vidéo directement depuis sa montre ? C’est exactement ce qu’entend permettre Hugo Mason en développant une application du nom de « WatchTube » permettant aux utilisateurs d’Apple Watch de profiter de l’intégralité de ce que propose le site directement depuis son poignet.

L’improbable futur de YouTube ?

Cette application quelque peu inédite est en réalité un client YouTube pour Apple Watch. Présentée sur Reddit, elle offre désormais la possibilité de regarder des vidéos YouTube en se servant du son des haut-parleurs de la montre, qui étaient auparavant entravés pour la diffusion de musique.

Difficile cependant de considérer l’expérience comme étant optimale. Bien que l’Apple Watch ait encore gagné en surface d’écran avec la nouvelle Series 7, celui-ci n’en reste pas moins minuscule lorsqu’il s’agit de consulter une vidéo.

L’application semble cependant donner accès à une expérience très semblable à l’application originale et sans publicités qui plus est. Elle offre tout ce que l’on retrouve déjà sur la version mobile, avec des onglets Tendances, Shorts, une section de recherche, un historique de visionnage, des recommandations et toutes les métriques habituelles que l’on retrouve sur les vidéos (vues, likes). Elle ajoute même la possibilité de basculer si on le souhaite sur son smartphone via un QR Code.

Une expérience qui a ses limites

Cette expérience ne semble donc pas avoir de réels manquements. L’application paraît toutefois un poil lente avec des résultats qui peuvent mettre jusqu’à 30 secondes pour s’afficher, mais l’expérience de visionnage reste quant à elle plutôt convenable.

On peut penser que rester le bras levé à regarder des vidéos pourrait cependant devenir rapidement fatigant à moins de la regarder avec le bras au repos. Un smartphone nécessitant généralement moins de tension dans les muscles pour le même usage, on aura quand même tendance à vouloir profiter d’une vidéo sur grand écran, mais peut être que pour une consultation rapide ou juste pour écouter une vidéo le choix peut se justifier.

Le créateur de l’application promet entre autres l’arrivée prochaine d’une mise à jour qui permettra d’écouter de la musique sans la vidéo directement depuis les haut-parleurs de la montre. Pas sûr cependant qu’aller contre la volonté d’Apple soit sans danger. La firme de Cupertino pourrait ne pas voir l’initiative d’un bon œil tandis que Google aussi pourrait y voir un manque à gagner.

