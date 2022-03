YouTube Vanced : pourquoi Google fait supprimer l’application populaire

Les développeurs de YouTube Vanced ont annoncé la fin du développement de l'application et des liens de téléchargements. Une décision engendrée par les actions de Google.

Difficile de jouer les surpris devant ce changement de situation pour YouTube Vanced. On apprend par le site The Verge que l’application va être supprimée dans les jours à venir. Disponible sur le site officiel de l’application jusqu’à présent, les liens de téléchargement vont disparaitre dans les prochains jours et le développement s’arrêter.

Les développeurs de Vanced expliquent que Google a tout simplement envoyé une mise en demeure leur intiment de supprimer toutes les références au service YouTube, à travers les textes de description ou même le logo. Le projet va purement et simplement s’arrêter, même si la dernière version en date de l’application devrait continuer de fonctionner pour le moment.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022