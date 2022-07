Pour concurrencer Google Maps, Apple Plans se met à jour en France

À compter de ce vendredi 8 juillet, Apple déploie sa nouvelle cartographie Plans en France et à Monaco. La navigation s'améliore ainsi que la modélisation des bâtiments et des environnements. Les outils de planification de voyage, les guides ou encore des instructions plus immersives sont au programme de la mise à jour.

Plusieurs mois après avoir déployé sa nouvelle version aux États-Unis, Apple Plans prend enfin la route de la France. La mise à jour est disponible dès ce vendredi 8 juillet pour tous les utilisateurs en métropole et à Monaco.

Après avoir sillonné l’Hexagone avec ses petites voitures venues tout cartographier, Apple propose enfin une version plus précise de ses cartes, avec des bâtiments mieux modélisés, des environnements plus détaillés et le tout en 3D. Le réseau routier principal comme les routes secondaires et les rues des plus importantes villes françaises sont concernés par cette mise à jour d’ampleur.

Une fonction Google Street View à la sauce Apple

La nouvelle version apporte une cartographie plus précise aussi bien des autoroutes, nationales, départementales et autres. Vous trouverez également des bâtiments reconnaissables entre mille, notamment pour les monuments culturels et établissements publics. La Tour Eiffel ou le Musée du Louvre sont immédiatement reconnaissables sur la carte de navigation, tout comme le casino de Monte-Carlo à Monaco ou bien la citadelle de Carcassonne.

La refonte de Plans passe aussi bien par une meilleure identification des lieux et des monuments que des routes, des forêts et fleuves. Cela aide notamment grandement la navigation avec beaucoup plus de détails à disposition, de vue des paysages dont certains sont visionnables avant même de prendre la route grâce à la fonction Look Around qui permet d’avoir une vision à 360° des lieux à l’image de Google Stree View.

Cela s’accompagne également d’informations sur les lieux, de guides touristiques ou de multiples données sur un site comme une zone à visiter. La vue à 360° va d’ailleurs s’avérer un véritable outil pour se rendre compte d’un lieu avant même de se déplacer et identifier les points d’intérêt à ajouter à un guide touristique personnalisé, sorte de super liste de choses à voir ou à faire.

Dis Siri, qu’allons-nous visiter ?

C’est notamment l’utilisation de Siri qui est améliorée. Les indications sont plus détaillées notamment sur la voie à emprunter ou la direction en fonction des éléments. L’assistant vocal indiquera notamment la voie centrale, droite ou gauche à prendre à suivre, s’il faut tourner avant ou après le feu tricolore, pour faciliter votre navigation. Le tout peut se faire à la voix, en langage naturel, afin d’avoir les indications les plus précises possibles. Plus aucune raison de se tromper de direction, de sortie à prendre ou de voie pour tourner. Plans ajoute également des informations sur la circulation en temps réel ou encore la vitesse à respecter.

Conscient du retard de son application par rapport à Google Maps, Apple a donc mis un coup d’accélérateur et le nouveau Plans multiplie les nouvelles fonctions pour améliorer non seulement la navigation, mais aussi l’utilisation de l’app pour créer des guides d’utilisation personnalisée avec vos recommandations de lieux à visiter, planifier ses déplacements avec aussi bien des outils de gestion et préparation que de la vision à 360° des futurs lieux visités. Vous pouvez, comme sur Waze, indiquer à vos proches à quelle heure vous projetez d’arriver en partageant simplement votre itinéraire et donc l’heure d’arrivée estimée.

De la vision à 360°

Pour enrichir les cartes à la manière dont Waze le fait pour les siennes ou bien pour Google Maps, vous pourrez signaler un incident, un danger sur la route ou toute autre indication, en l’énonçant même à Siri d’un simple « Il y a un incident ».

Qui dit cartographie et navigation dit aussi bien route que transports. Les arrêts vont être bien mieux mentionnés. Vous allez également pouvoir indiquer vos lignes favorites ou encore obtenir des informations sur votre iPhone ou votre Apple Watch afin de savoir à quel moment il faut vous préparer à descendre du train. Si les indications concernant les vélos viendront progressivement enrichir l’application, les données piétons sont déjà prises en compte. Apple Plans va ainsi affiner les itinéraires à pied pour plusieurs villes comme Paris, Marseille, Lyon et Nice. L’iPhone pourra servir à scanner les bâtiments de la zone pour que Plan les identifie pour enrichir sa navigation et proposer des idées d’exploration de la zone.

Mais Plans ne veut pas simplement se réduire à une utilisation d’un point A à un point B. L’app ajoute plusieurs fonctionnalités pour renforcer les usages. Elle va renseigner sur le niveau d’altitude dans la ville pour différentes villes comme San Francisco, Los Angeles, Montréal ou encore Londres. La fonction Flyover permettra de survoler une ville en 3D modélisée en photoréalisme pour plus d’immersion, que ce soient les rues, les sites historiques, les rues, en panorama comme vue simple. Certains aéroports français et centres commerciaux vont aussi proposer des plans d’intérieur pour ne plus s’y perdre avec même les emplacements des toilettes comme des magasins et restaurants.

Siri va également réussir à scanner vos agendas, rappels, mails, etc. afin d’avoir toujours des informations pertinentes à fournir sur votre prochain vol, la direction de l’aéroport, la direction vers le terminal, quelle heure y arriver et embarquer, ou encore en temps réel toutes les données sur votre vol.

