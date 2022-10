Apple devient peu à peu une banque… et veut vous faire gagner de l’argent

En partenariat avec Goldman Sachs, Apple a annoncé l'introduction d'une nouveauté intéressante pour les détenteurs américains d'une Apple Card : la possibilité d'ouvrir un compte épargne... avec tous les avantages qui vont avec.

Apple renchérit en compagnie de son partenaire Goldman Sachs, géant de Wall Street, pour offrir aux utilisateurs de son Apple Card la possibilité d’ouvrir un compte épargne. Cette nouveauté, qui devrait rapidement se concrétiser aux États-Unis, s’inscrit dans la stratégie actuelle d’Apple, qui capitalise de plus en plus sur le lancement de nouveaux services pour motoriser sa croissance lors des prochaines années.

Comme le souligne Bloomberg, les services représentent actuellement 20 % des revenus globaux de la marque à la pomme, contre seulement 10 % en 2015. Avec Tim Cook à la manœuvre, cette part de revenus liée aux services devrait s’accroître, y compris grâce aux projets de la firme sur le secteur bancaire.

Apple se lance dans l’épargne

« Les utilisateurs d’Apple Card pourront ouvrir un nouveau compte épargne à haut rendement et y faire déposer automatiquement leurs liquidités quotidiennes, sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis », explique Apple dans un communiqué publié ce 13 octobre. Notez que les « liquidités » mentionnées par Apple correspondent ici aux primes « cashback » que les utilisateurs de l’Apple Card reçoivent par leurs achats avec cette dernière.

Dans le détail, Bloomberg rapporte que les comptes épargne d’Apple permettront aux utilisateurs de générer des intérêts sur le « cashback », et ce par tranches de 1 %, 2 % et 3 %. Un taux variant selon que les achats ont préalablement été effectués via Apple Pay, pour des produits Apple, ou auprès de commerçants et enseignes partenaires.

Source : Apple

Quant au taux d’intérêt, il reste pour l’instant mystérieux, Apple et Goldman Sachs n’ayant pas encore communiqué sur ce point. Pour nous donner une idée, Bloomberg indique néanmoins que Marcus, le compte épargne disponible chez Goldman (vraisemblablement équivalent à celui qu’Apple proposera), offre actuellement un rendement annuel de 2,15 %.

Rappelons en parallèle qu’Apple commence tout juste à proposer un autre service bancaire outre-Atlantique : « buy now, pay later ». Annoncé plus tôt cette année, ce dernier permet de payer des articles à crédit. Avec un peu de retard, il s’est concrétisé le mois dernier avec iOS 16 et le lancement des iPhone 14.

