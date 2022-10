Apple Watch : voici l’astuce pour contrôler sa montre sous l’eau sans toucher l’écran

Il est impossible d'interagir avec un écran tactile sous l'eau. Mais avec sa Watch, Apple, ou plutôt un YouTubeur, a trouvé un moyen astucieux pour contrôler watchOS, même lorsque l'écran est immergé. On vous explique comment.

Lors de l’annonce de sa nouvelle Watch, Apple a beaucoup misé sur le côté sous-marin, avec notamment la Watch Ultra qui peut être utilisée pour des activités de plongées en pleine mer. Mais outre les boutons physiques, la firme américaine n’a pas vraiment annoncé de nouvelles manières d’interagir avec la montre sous l’eau. Un YouTubeur allemand, Rafael Zeier, a trouvé une manière très astucieuse de contrôler watchOS sous l’eau comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Pour contrôler son Apple Watch Ultra, le créateur de contenu utilise des mouvements de mains et de doigts. Pour ce faire, il convient tout d’abord d’activer les options d’accessibilité (AssistiveTouch). En effet, ces gestes ont été pensés par Apple pour permettre à des personnes handicapées d’utiliser parfaitement une montre connectée sans avoir à toucher l’écran tactile. Mais dans le cas présent, elles servent également à utiliser la montre sous l’eau.

Il est ainsi possible, avec différents gestes, d’avoir la même capacité de contrôle qu’avec l’écran tactile. Bien entendu, cela prend plus de temps, mais peut se révéler pratique pour changer d’application en plongée ou snorkeling par exemple.

Attention toutefois, puisque seules les Apple Watch Series 4 et modèles ultérieurs ainsi que l’Apple Watch SE et Apple Watch Ultra sont compatibles. Il faut avoir installé watchOS 8.3 ou une version plus récente.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.