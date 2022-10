Apple M2 « Extreme » : on a plus d’informations sur les caractéristiques de la puce surpuissante d’Apple

Après les puces M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra, Apple prépare un nouvel échelon pour son Mac Pro avec la puce M2 « Extreme ».

Depuis son passage à ses propres puces maison, Apple impressionnante avec les performances de ses MacBook. La firme a réussi à proposer un excellent MacBook Air et des MacBook Pro très performants, mais aussi un Mac Studio de bureau équipé d’une puce M1 Ultra dont la puissance ne pourra être exploitée que par une infime partie des utilisateurs.

Dans son catalogue, le Mac Pro reste pour le moment équipé en processeur Intel. On s’attend donc à un renouvellement prochain sous technologie Apple Silicon. Un changement qui ouvre plein de questions sur la modularité du produit. C’était en effet l’une des forces du Mac Pro et un critère important pour les clients concernés. À défaut d’éclairages sur ce point, on en sait plus sur la future puce Apple M2 « Extreme » que la machine devrait intégrer.

GPU 152 cœurs et 256 Go de RAM

C’est au journaliste Mark Gurman de Bloomberg que l’on doit ces indiscrétions. Le Mac Pro serait actuellement en test chez Apple avec différentes configurations. On parle d’options qui seraient « 2 à 4 fois plus puissantes qu’une puce Apple M2 Max ».

Il faut aussi rappeler la particularité de la puce Apple M1 Ultra utilisée sur le Mac Studio : elle est deux fois plus puissante qu’une puce Apple M1 Max parce qu’il s’agit physiquement de deux puces M1 Max connectées. On parle ici d’un design en chiplet.

Si l’on se repenche sur la citation, on comprend où Apple veut en venir avec son Mac Pro. La puce serait cette fois un assemblage de deux puces M2 Max, probablement la future M2 Ultra, ou quatre puces M2 Max, que l’on peut surnommer M2 « Extreme » pour le moment.

Cela correspondrait au choix entre une puce à 24 ou 48 cœurs CPU et 76 ou 152 cœurs GPU, avec jusqu’à 256 Go de RAM associée, rien que ça. Mark Gurman est en mesure d’affirmer qu’un Mac Pro avec 24 cœurs CPU, 76 cœurs GPU et 192 Go de RAM est actuellement en test chez Apple avec macOS Ventura installé.

Reste à savoir quand Apple pourrait lancer cette machine surpuissante. Peut-être que la firme attendra le début de l’année 2023 pour la présentation. Apple avait dévoilé son Mac Studio en mars 2022.

