Apple aurait fait un choix étrange concernant son nouveau Mac Pro

En 2023, les nouveautés ne seraient pas à chercher du côté du Mac. D’après Mark Gurman, Apple aurait même pour projet de revenir en arrière concernant le niveau de performances accordé à son futur Mac Pro… et cela sonne comme une mauvaise nouvelle.

La marque à la pomme travaillerait bien sur un nouveau Mac Pro surpuissant… mais pas aussi surpuissant qu’on le pensait. Alors que l’année 2023 sera vraisemblablement placée sous le signe de la réalité mixte chez Apple, avec l’introduction d’un premier casque attendu dans les prochains mois, on apprend que la firme aurait sérieusement réduit la voilure en ce qui concerne son futur Mac Pro.

D’après Mark Gurman, souvent bien renseigné quand il s’agit du géant de Cupertino, la marque aurait annulé la version la plus haut de gamme de son nouvel ordinateur de bureau. Cette dernière devait pour rappel embarquer une puce regroupant pas moins de 48 cœurs CPU et 152 cœurs GPU.

Un Mac Pro millésime 2023 moins bon que le modèle 2019 ?

À la place, Mark Gurman croit savoir qu’Apple se contenterait d’un Mac Pro haut de gamme équipé d’une puce M2 Ultra… ce qui placerait l’appareil en concurrence directe de la prochaine version du Mac Studio, plus compact. En dehors du potentiel d’évolutivité propre au Mac Pro (de par sa taille et son accès aisé aux composants), les deux produits seraient alors très proches en termes de performances. Trop peut-être.

Comme le souligne le journaliste de Bloomberg, beaucoup de clients risqueraient de privilégier le Mac Studio, plus abordable, si Apple « limitait » bel et bien son Mac Pro à une puce M2 Ultra. D’autant plus qu’Apple supprimerait tacitement de ce nouveau modèle certains des atouts offerts par la mouture actuelle, sous processeurs Intel.

Réponse dans quelques mois

Lancée en 2019, elle permet par exemple de remplacer la mémoire vive installée sous forme de barrettes. Ce ne sera vraisemblablement plus possible sur la nouvelle version puisque Apple mise à présent sur de la mémoire unifiée. La mémoire vive est alors soudée à la carte mère pour être liée directement aux puces Apple Silicon.

Selon toute logique, il resterait par contre possible de remplacer les SSD, la carte réseau et d’opter pour une carte graphique dédiée. Reste à savoir si en l’absence d’un surplus de puissance en sa faveur, le Mac Pro 2023 sera suffisamment attractif. Réponse attendue d’ici quelques mois, potentiellement lors de la WWDC 2023.

