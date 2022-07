Mac Pro : Apple privilégierait une puce M2 Extreme à la place des M1

Apple préparerait un futur Mac Pro équipé de la puce M2 Extreme. L'entreprise aurait été prête à lancer un modèle M1 depuis un moment, mais aurait décidé de se raviser pour attendre d'avoir un modèle plus puissant à offrir. Une refonte du design pour le Mac mini serait également peu envisageable.

Apple aime beaucoup les secrets, et l’un de ses plus grands ennemis sur ce point s’appelle Mark Gurman. C’est dans une interview accordée au Youtubeur Max Tech que le journaliste de Bloomberg révèle que le Mac Pro, l’un des derniers ordinateurs d’Apple à ne pas avoir encore profité de ces puces aurait finalement droit à une version encore plus puissante que les M1.

Nous savions qu’Apple préparait la transition du Mac Pro vers une de ces puces après son annonce plus tôt cette année, mais l’on apprend maintenant que la firme réserverait finalement pour ce modèle, une puce plus capable encore.

Un Mac Pro M2 Extreme au niveau pour les professionnels

De cette interview, on apprend qu’Apple posséderait déjà dans ses cartons depuis plusieurs mois une version M1 du Mac Pro prête à être commercialisée, mais que la firme aurait finalement décidé de la retenir pour pouvoir y incorporer sa future puce M2 Extreme.

Selon Mark Gurman, Apple pourrait donner un premier aperçu de la machine d’ici à la fin d’année pour un lancement qui s’effectuerait début 2023. Ce Mac Pro ARM aurait, selon ses dires, originellement dû être annoncé lors de la WWDC 2022, mais cela n’a pas été le cas.

Ce revirement niveau puissance prend son sens au vu des personnes auxquels cette machine serait adressée et de son prix qui démarre pour le modèle actuel à 6499 euros.

Le journaliste ajoute également que les rumeurs indiquant que le Mac mini pourrait avoir droit à un nouveau design ne seraient pas fondées tout en soulignant les similarités déjà existantes entre le Max mini et le Mac Studio. D’après ses sources, le prochain Mac mini serait simplement actualisé pour y accueillir la puce M2.

