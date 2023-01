Mac Pro : le passage à l’Apple Silicon semble de plus en plus décevant

Il est plus que temps d'un renouvellement pour le Mac Pro d'Apple. Malheureusement, les rumeurs décrivent une machine qui risque de décevoir une partie de sa cible.

Le Mac Pro d’Apple est une machine d’exception. Vendu à partir de 6499 euros sur le site du fabricant, il s’adresse réellement au marché professionnel en essayant de pousser le curseur des performances au maximum.

Malheureusement, Apple n’a pas renouvelé sa machine depuis de nombreuses années, elle utilise toujours une puce Intel et elle est aujourd’hui très peu intéressante à l’achat.

Pour les professionnels qui attendent le renouvellement, Apple devrait basculer son Mac Pro vers ses puces Apple Silicon en 2023. De quoi offrir un gros gain de puissance. Cependant, la machine devrait perdre en intérêt avec ce changement d’après plusieurs rumeurs.

Le journaliste Mark Gurman révèle que le prochain Mac Pro perdrait non seulement la possibilité de changer la mémoire vive, une caractéristique de toutes les machines Apple Silicon, mais également la capacité à utiliser une carte graphique dédiée.

The next Mac Pro may lack user upgradeable GPUs in addition to non-upgradeable RAM. Right now Apple Silicon Macs don’t support external GPUs and you have to use whatever configuration you buy on Apple’s website. But the Mac Pro GPU will be powerful with up to 76 cores.

— Mark Gurman (@markgurman) January 26, 2023