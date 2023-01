Apple : les grandes transformations que l’on attend en 2023

L'année 2023 pourrait marquer un tournant chez Apple qui prévoit plusieurs changements de stratégies, notamment en Europe. Casque de réalité mixte, USB-C sur l'iPhone, fusion de l'iPad et du HomePod, ouverture au sideloading et nouveau Mac Pro comptent parmi les grandes ruptures qu'on aimerait voir advenir.

Depuis le changement important d’architecture pour ses Mac en 2020, Apple semble être retourné à un cycle de renouvellement assez classique de ses produits. On peut même en venir à correctement prédire ce qu’ils lanceront et avec quelles améliorations. Des AirPods à l’iPhone en passant par l’iPad et les MacBook, on est maintenant habitué au catalogue de l’Apple contemporain.

L’année 2023 pourrait être celle de la rupture. Celle où Apple s’embarquerait sur des changements importants pour son avenir.

Une année avec une nouvelle catégorie de produit

Déjà, il faut aborder l’éléphant virtuel au milieu de la pièce. C’est en 2023 que l’on s’attend à voir Apple dévoiler une toute nouvelle catégorie de produit, ce que la firme ne fait pas tous les jours. Les rumeurs s’entendent sur une présentation d’un casque de réalité mixte dès le printemps pour commencer à convaincre les développeurs de participer à cette aventure.

Son prix présumé de 3000 dollars rendrait le produit totalement inaccessible dans un premier temps. Mais au moment où Meta commercialise un Meta Quest Pro à 1800 euros, on peut se demander ce qu’Apple proposera pour exiger un tel tarif.

La firme est notamment attendue au tournant sur l’expérience utilisateur. Elle a toujours réussi à se démarquer sur ce point, et l’on attend avec impatience de découvrir les bonnes idées de ses ingénieurs pour concurrencer les trouvailles de Meta. Ce dernier semble avoir pris une telle avance dans le domaine que l’ambition d’Apple nous rend curieux.

L’année de l’USB-C, enfin

L’année 2023 ne sera pas seulement celle de la nouveauté pour Apple, mais aussi celle du changement. La firme devrait enfin abandonner son Lightning en intégrant un port USB-C à ses iPhone 15. Apple l’a même déjà confirmé. Bien évidemment, la firme est poussée par l’Europe sur ce sujet, mais cela devrait permettre à son smartphone d’offrir un transfert de données bien plus rapide, et peut-être une recharge filaire améliorée.

Avec l’amorce de cette transition, Apple devrait tôt ou tard faire basculer ses autres produits vers l’USB-C. Les claviers et souris ou les AirPods seront sans doute les prochains sur la liste. Cela attendra peut-être 2024, mais dans les 18 prochains mois, Apple devrait définitivement utiliser le connecteur standard du marché.

Apple pourrait également revoir sa gamme d’iPhone et introduire pour la première fois un iPhone Ultra. L’iPhone 15 Ultra aurait notamment le droit à un châssis en titane et un nouveau téléobjectif périscopique capable d’offrir un nouveau niveau de zoom inégalé sur iPhone.

L’année de l’ouverture aux concurrents ?

Dans la continuité de l’adoption de l’USB-C, 2023 semble aussi être l’année de l’ouverture vers les concurrents pour Apple. Les iPhone vendus dans l’UE devraient notamment avoir le droit à des boutiques d’applications alternatives à l’App Store. La firme a également contribué à l’avancement de la recharge sans-fil en partageant certaines technologies de MagSafe.

Quand on remet les pièces du puzzle ensemble, on se rend compte que l’on pourrait avoir le droit à un iPhone avant la fin de l’année qui se recharge comme les appareils Android et peut accéder aux mêmes applications que ses concurrents. On pense aux applications de cloud gaming ou à Fortnite, aujourd’hui interdites de l’App Store.

De la maison connectée et divertissante

Apple mise depuis quelques années sur ses services pour trouver toujours plus de croissance. Apple One, avec Apple Music, Apple Arcade et Apple TV+ sont de plus en plus intéressants. Avec l’adoption de Matter, Apple veut plus que jamais se placer comme le centre de votre habitation. Cela explique le retour du Homepod, et l’idée d’un nouveau produit qui serait prévu en 2023.

Ce nouveau produit marquerait la fusion entre Homepod, Apple TV et iPad : un appareil tout-en-un pour votre salon ou votre cuisine et centré autour de l’utilisation d’un écran tactile. De quoi propulser encore un peu plus les services du géant américain.

C’est sans doute le moment de confier qu’en 2023 on attend aussi évidemment les suites et nouvelles productions d’Apple TV+, à commencer par la prochaine saison de l’excellente série Ted Lasso.

Un nouveau Mac Pro pour montrer les muscles

Apple a déjà abandonné la plupart de ses machines Intel, mais il reste encore un produit au catalogue du géant avec ce type de processeurs : le Mac Pro. Il s’agit de la machine de bureau dont le prix débute à 6499 euros.

L’année 2023 serait peut-être celle où Apple remplacerait ce dernier Mac avec ses propres puces Apple Silicon. La firme aurait même une puce Apple M2 Extreme dans les cartons pour faire encore mieux que le Mac Studio. Cette nouvelle machine serait de fait la plus puissante jamais commercialisée par Apple et l’aboutissement de son architecture ARM sous sa forme actuelle.

De quoi rendre curieux du niveau de performances que pourrait atteindre Apple et comment il pourrait se comparer aux derniers produits AMD, Intel et Nvidia dans l’univers PC. De nombreuses questions se posent autour de ce futur Mac Pro, notamment sa capacité à être mis à niveau par l’utilisateur, c’est-à-dire installer sa propre mémoire. Cette modularité était l’un des points forts du Mac Pro dans l’écosystème Apple.

