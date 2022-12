Oculus Meta Quest Pro : le casque de réalité virtuelle le plus abouti est disponible à le vente

L'entreprise Meta mise à fond sur la réalité virtuelle. La preuve en est avec son nouveau casque, l'Oculus Meta Quest Pro, qui est l'un des plus complets que vous pouvez trouver à ce jour. Il est d'ores et déjà disponible à la vente chez Boulanger.

C’est au début du mois d’octobre que Meta (anciennement Facebook) a dévoilé et mis en circulation l’Oculus Meta Quest Pro, une version dopée aux hormones de son célèbre casque de réalité virtuelle. Un produit techniquement très impressionnant, évidemment conçu pour se balader dans les différents « métavers », mais aussi jouer aux derniers jeux vidéo du moment.

Il faut dire que le qualificatif Pro associé à son nom n’est pas volé. Cette nouvelle itération vient en effet peaufiner la formule de l’excellent Meta Quest 2 afin de proposer une expérience de réalité virtuelle comme on en voit peu. De là à en faire l’un des meilleurs casques de VR du marché toutes utilisations confondues ?

Design et fiche technique : des avancées significatives par rapport à l’Oculus Meta Quest 2

Avec son Oculus Meta Quest 2, Meta avait frappé un grand coup dans le petit monde des casques de réalité virtuelle. Il faut dire que cet appareil (dont nous avons salué la qualité), propose encore aujourd’hui l’une des meilleures expériences en la matière, à un prix extrêmement attractif.

C’est sur cette base solide que Meta a bâti son nouveau casque VR. Que ce soit sur le plan du design, du confort, des fonctionnalités ou de la fiche technique, le Meta Quest Pro surpasse son prédécesseur afin de proposer ce qui se rapproche de l’expérience VR ultime. Il suffit d’ailleurs de se pencher sur les spécificités du casque pour découvrir que Meta n’a pas lésiné sur les moyens.

Au niveau de l’affichage, l’Oculus Meta Quest Pro peut compter sur deux écrans IPS LCD en 1800 par 1920 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour assurer la fluidité des contenus diffusés. La qualité globale de l’affichage a aussi été améliorée pour proposer une image nette et précise. Le tout est piloté par un Snapdragon XR2-Plus qui fait des merveilles pour la VR et la réalité mixte. Un stockage de 256 Go et 12 Go de RAM viennent achever cette fiche technique solide.

Pour accompagner cette mise à niveau technique, Meta a aussi très largement retravaillé le design, de son casque pour plus de confort, y compris si l’on porte des lunettes. On salue en particulier la possibilité d’ajuster l’écartement des lentilles dans le casque pour s’adapter à l’écartement des yeux de l’utilisateur. Autre point important, l’Oculus Meta Quest Pro bénéficie d’un large champ de vision, ce qui lui permet de ne pas négliger la vision périphérique.

Oculus Meta Quest Pro : expérimentez la réalité virtuelle comme jamais

Avec son Quest Pro, Meta entend proposer l’une des meilleures expériences de réalité virtuelle existante, tous domaines confondus. Comprenez par là que ce casque n’a pas le jeu pour unique vocation, mais qu’il a aussi été pensé dès le départ comme un outil de travail ou de création à utiliser au quotidien. Pour ce faire, Meta a misé sur une pléthore de capteurs afin de proposer un système de tracking précis et performant.

Avec cinq capteurs à l’intérieur du casque, et cinq de plus à l’extérieur, ainsi que des caméras postées sur les manettes, l’Oculus Meta Quest Pro à de quoi faire. Il est ainsi capable de suivre le moindre de vos gestes ou de vos mouvements, y compris les plus subtils.

Parmi ses faits d’armes les plus impressionnants, la possibilité de suivre les mouvements des yeux de l’utilisateur pour ajuster l’affichage en temps réel. Ou bien la retranscription des expressions faciales sur votre avatar lorsque vous êtes en conversation dans le métavers ou dans un salon de discussion VR.

Un gros travail a aussi été réalisé sur les contrôleurs du Meta Quest Pro, les Meta Quest Touch. Des capteurs haptiques au niveau de la gâchette et du pouce offrent une sensation plus réaliste. Les caméras positionnées sur chaque manette permettent aussi une reconnaissance des mouvements très précise, permettant entre autres de dessiner ou d’écrire.

Réalité virtuelle ou mixte, découvrez tout le champ des possibles

L’atout principal de cet Oculus Meta Quest Pro, outre sa fiche technique impressionnante, réside dans sa polyvalence. Avec ce casque, Meta nous livre un produit à l’aise quel que soit l’usage que l’on souhaite en faire en s’appuyant sur tout l’arsenal proposé par la réalité virtuelle et ses dérivées.

Réalité virtuelle : de manière assez classique, le Meta Quest Pro permet d’accéder simplement à la grande majorité des expériences VR du marché. Grâce à ses écrans d’excellente facture, il offre une expérience hors pair, avec des images claires et précises, fluides, pour une immersion plus poussée que la normale. Ce casque est aussi parfaitement adapté à l’exploration du métavers, ou le travail dans des espaces entièrement virtuel grâce à sa technologie de reconnaissance faciale ou la précision de ses contrôleurs.

Réalité mixte : cette technologie — l’équivalent pour les casques VR de la réalité augmentée sur smartphone — permet de mélanger affichage réel et virtuel dans le casque. Une bonne manière d’enrichir, par exemple, votre environnement de travail avec un bureau virtuel qui vient se superposer à votre installation existante. Meta a d’ailleurs noué de nombreux partenariats avec des firmes comme Adobe, Autodesk ou Windows pour créer des applications enrichies pour le Meta Quest Pro.

En somme, Meta met avec ce Quest Pro un outil extrêmement puissant à même de modifier les usages de la réalité virtuelle dans notre quotidien.

Découvrez l’Oculus Meta Quest Pro à 1 799 euros chez Boulanger

Si vous souhaitez profiter d’une expérience de réalité virtuelle (et bien plus) premium, l’Oculus Meta Quest Pro est sans aucun doute le casque qu’il vous faut. Il est disponible dans un pack qui regroupe tout ce qu’il vous faut pour exploiter son plein potentiel. En plus du casque lui-même, vous bénéficierez :

de deux manettes Meta Quest Touch Pro et leurs dragonnes ;

de deux embouts pour transformer les manettes en stylets ;

d’une station de charge et de tous les câbles nécessaires à la recharge du casque et des manettes ;

d’anneaux occultant pour fermer les côtés du casque et profiter d’une immersion accrue ;

d’une housse de protection et d’un chiffon de nettoyage.

Une expérience qui a toutefois un coût, puisque ce casque est vendu 1 799 euros chez Boulanger.