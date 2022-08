Apple voudrait investir votre salon et votre cuisine avec ses propres écrans

Apple serait à l'ouvrage sur 4 nouveaux produits destinés à la maison, selon le journaliste Mark Gurman. L'entreprise californienne se préparerait à investir notre intérieur en proposant de nouveaux produits parmi lesquels se trouveraient quelques concepts totalement nouveaux pour elle.

Apple semble avoir encore beaucoup de cartes dans ses manches pour le futur et ne les révèle pas aisément. Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman et sa newsletter Power On, la firme de Cupertino serait actuellement en train de développer au moins 4 nouveaux appareils qui seraient dédiés à nos intérieurs.

Des suites de produits, mais aussi des nouveautés intéressantes

Selon le journaliste, Apple serait en train de travailler sur un nouvel HomePod, son enceinte connectée, qui remplacerait la version interrompue de 2018. La firme travaillerait aussi sur un second HomePod mini, mais il ne s’agit pas encore là des nouveautés les plus excitantes que rapporte Mark Gurman. D’après ses informations, Apple serait également à l’œuvre sur de nouveaux produits encore inédits pour l’entreprise.

Selon le journaliste, la firme de Cupertino développerait notamment un tout nouveau produit à destination des cuisines. Celui-ci proposerait les fonctionnalités d’un iPad et les couplerait à celles d’une enceinte. Impossible de ne pas penser instinctivement à des produits comme le Nest Hub de Google ou l’Echo Show 15 d’Amazon qui ont une proposition similaire.

Un premier écran intelligent pour Apple

Le dernier produit qu’Apple préparerait en interne d’après lui serait peut-être le plus intéressant des quatre. L’entreprise serait en train de concevoir un téléviseur intelligent (tout du moins un écran) qui regrouperait les capacités d’une Apple TV et d’un HomePod, le tout avec une caméra intégrée à bord.

Cet appareil prendrait donc sa place dans votre salon et permettrait à Apple d’y jouer un rôle encore plus grand qu’auparavant avec un simple boîtier connecté.

D’après Mark Gurman, Apple pourrait lancer l’un de ces produits dès la fin l’année prochaine ou début 2024 tout en rappelant au passage que ces produits en développement chez Apple ne sont pas tous certains de voir le jour.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.