La prochaine Apple Watch Ultra aurait bien un meilleur écran, mais il va falloir patienter

D'après des informations consultées par l'analyste Ross Young, Apple lancerait bien une nouvelle version de son Apple Watch Ultra équipée d'un écran microLED, et ce d'ici deux ans.

2025 serait pour Apple l’année d’un premier passage à la technologie microLED. Fidèle à ses précédentes estimations, Ross Young persiste et signe : le géant de Cupertino lancera bien une Apple Watch Ultra dotée d’un écran microLED d’ici deux ans. Une estimation que l’analyste spécialisé dans les questions d’affichage maintient après avoir consulté de nouvelles informations provenant cette fois d’Osram, l’un des fournisseurs d’Apple. À un niveau industriel, ce dernier semble confirmer le calendrier établi depuis quelques mois par Young concernant le passage de l’Apple Watch Ultra à la technologie d’affichage microLED.

Plus précisément, Osram explique dans son bilan pour le 4e trimestre 2022 qu’il commencera à déclarer en 2025 ses revenus provenant de la production de composants pour le microLED. Un indice tangible, qui laisse entrevoir un début de production à grande échelle pour au moins un gros client : Apple, croit savoir Ross Young.

Apple Watch Ultra microLED : vers une montre encore un peu plus grande ?

Comme le rappelle MacRumors, Ross Young est loin d’être le seul à évoquer l’apparition d’une Apple Watch Ultra microLED à moyen terme. L’analyste Jeff Pu avait par exemple appuyé cette piste, mais en prédisant pour sa part un lancement courant 2024. Un créneau que Ross Young contredit avec pugnacité depuis plusieurs mois. L’intéressé estime même qu’il ne faudrait pas s’attendre à voir arriver cette technologie sur la tocante haut de gamme d’Apple avant le printemps 2025.

Dans le détail, cette nouvelle Apple Watch Ultra microLED serait par contre un peu plus grande que la version lancée en septembre dernier : 2,1 pouces, contre 1,92 pouce actuellement.

Pour rappel, la technologie microLED s’appuie, contrairement au miniLED, sur des millions de LEDs microscopiques permettant de former chacune un pixel capable d’émettre sa propre lumière. Elle offre ainsi de nombreux avantages (couleurs plus fidèles, contraste abyssal, HDR de meilleur niveau, angles de vision plus ouverts, excellente réactivité et faible latence), et permettrait en théorie de surclasser la technologie OLED sur plusieurs points (risques de marquage « burn in » pratiquement nuls, meilleure luminosité et meilleure efficacité énergétique, notamment).

