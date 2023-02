Apple, Microsoft, Google : ça se bouscule sur les conférences dédiées à l’IA

Un sommet annuel interne dédié à l’IA serait prévu la semaine prochaine chez Apple. De quoi présenter une feuille de route sur les projets de la marque, en amont de la prochaine WWDC en juin. Apple pourrait faire son entrée dans la bataille sur le marché de l’intelligence artificielle, aux côtés de Microsoft et de Google.

Ça se bouscule sur le marché de l’intelligence artificielle : ce mardi 7 février, Microsoft va tenir une grande conférence sur le sujet, juste avant celle de Google le lendemain. Le doute n’est plus permis : la guerre pour l’IA est déclarée. Mais si depuis le début Apple est resté coi par rapport à ce marché, cela pourrait ne pas durer. Il se murmure que dès la semaine prochaine, une réunion très importante aurait lieu dans les bureaux de l’entreprise, à propos d’intelligence artificielle.

C’est le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, toujours très au courant des affaires en cours de la société, qui affirme cela. Dans un tweet publié dans la nuit (heure française), il indique qu’Apple « organise la semaine prochaine son sommet annuel interne sur l’IA », qui serait prévu depuis avant l’annonce des conférences de Google et de Microsoft. Il précise que « c’est comme une WWDC pour l’IA, mais uniquement pour les employés d’Apple. »

On the heels of OpenAI, ChatGPT noise and Google + Microsoft AI launches, Apple is holding its (previously scheduled) annual internal AI summit next week. It’s like a WWDC for AI, but only for Apple employees.

— Mark Gurman (@markgurman) February 6, 2023