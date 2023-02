Apple se prépare au codec vidéo du futur et ce n’est pas trop tôt

Déployé progressivement sur nos appareils et sur les grandes plateformes de streaming, le codec AV1 arrive maintenant sur Safari, mais d'abord via une bêta. Apple commencerait ainsi à rattraper son retard sur ce terrain.

Après YouTube, Netflix, les dernières cartes graphiques d’Intel (et ses nouveaux processeurs entrée de gamme), mais aussi celles de Nvidia et AMD, et potentiellement Android 14, le codec libre AV1 s’apprête aussi à poser ses valises sur Safari. On apprend en effet de VideoCardz qu’Apple a ajouté le déploiement du codec AV1 à la liste des nouveautés apportées à son navigateur au travers de la bêta de Safari 16.4.

Comme le souligne le site spécialisé, il pourrait s’agir d’un premier signal laissant entrevoir une adoption plus large de l’AV1 par Apple. Une bonne nouvelle en perspective alors que la firme a accumulé, ces derniers temps, un certain retard face à ses concurrents sur ce point.

L’AV1 pris en charge par les prochaines puces Apple Silicon ?

Et pour cause, Apple n’a pas jugé bon d’ajouter l’accélération matérielle du codec AV1 à ses dernières puces M1 et M2. Une lacune qui pourrait leur faire sérieusement défaut à l’avenir, au moins auprès de certains utilisateurs. Pour rappel ce codec libre se veut le remplaçant des très populaires (mais payant) H.264 et H.265. Apple fait partie du consortium Alliance for Open Media qui pousse le codec AV1 aux côtés des autres géants de la tech.

L’arrivée d’une prise en charge de l’AV1 dans Safari 16.4, et sur le décodage matériel WebRTC, pourrait néanmoins être annonciateur d’un début de rattrapage chez Apple. À ce stade, la firme se contenterait néanmoins de préparer le terrain pour plus tard, puisque aucun de ses appareils ne sera dans l’immédiat capable d’en tirer profit.

Reste à savoir quels produits Apple pourraient exploiter le codec AV1 à l’avenir. En l’état, les futures puces A17 et M3 semblent toutes désignées, mais rien ne permet encore de l’affirmer à ce stade. L’idée serait quoi qu’il en soit d’offrir (enfin) un encodage et décodage de l’AV1, avec accélération matérielle… à la manière de ce que proposent déjà les GPU de dernière génération lancés ces derniers mois par Intel, AMD et Nvidia.

