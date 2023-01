Intel Core N-series : un nouveau processeur pour les PC cassant les prix

C'est assez rare pour être mis en lumière : Intel dévoile une nouvelle série de processeurs. En plus des séries U, H, P ou HX, il faudra désormais compter avec les processeurs Intel Core N. L'objectif : baisser la facture.

L’inflation a été particulièrement importante sur le marché du PC depuis plusieurs années. Les meilleurs PC de jeu coûtent désormais plusieurs milliers d’euros quand une simple carte graphique peut à elle seule être facturée avec trois zéros.

Il est pourtant plus important que jamais d’avoir aussi des propositions de PC bon marché, tant la crise du Covid a montré qu’il était crucial que l’informatique soit accessible dans chaque foyer.

Intel avait annoncé la fin de ses gammes Intel Celeron et Intel Pentium en 2022 qui visait les segments de PC à petit prix. Au CES 2023, la firme revient avec une nouvelle gamme flambant neuve dédiée à ce segment.

Intel Core Series N : de l’entrée de gamme moderne

Pour montrer qu’il ne s’agit pas de nouvelles puces au rabais, Intel les intègre à sa grande famille des Intel Core. Les Intel Core Series N utiliseront d’ailleurs le même procédé de fabrication Intel 7 que les autres puces de 13e génération.

Dans le détail, ces nouvelles puces utilisent uniquement les E-Cores des puces haut de gamme, c’est-à-dire les cœurs dédiés aux basses performances et à l’économie d’énergie. Mais une puce aujourd’hui ce n’est pas qu’un processeur.

Les puces series N vont pouvoir gérer le décodage AV1, le nouveau format vidéo utilisé par YouTube et Netflix notamment. On a également le droit à une intégration de la DDR5, du DisplayPort 1.4 ou du Wi-Fi 6E.

Côté stockage, Intel évoque tout aussi bien une compatibilité avec la mémoire eMMC très lente et les mémoires NVMe et UFS 2.1 plus rapides. Il faudra donc être attentif en regardant la fiche technique d’un PC Core N.

Intel proposera quatre références de processeurs aux fabricants de PC. La firme annonce viser les PC premier prix, mais aussi le secteur de l’éducation et de l’IoT. Plusieurs partenaires, dont Microsoft, Acer, Dell, HP, Lenovo et Asus ont déjà signé pour créer 50 références en 2023.

Les PC tourneront sous Windows ou Chrome OS. Le système de Google semble particulièrement approprié pour des machines aux performances limitées.

