L’iPhone 15 doté d’un zoom périscopique : on vous explique ce que ça changerait

Selon des rumeurs persistantes, l'iPhone 15 sera doté d'un zoom périscopique. Des nouvelles informations vont dans ce sens, et il y a de fortes chances que cela n'implique pas une hausse de prix de vente du smartphone d'Apple. On vous explique à quoi servira le zoom périscopique.

Si le zoom périscopique est réellement adopté par Apple sur son iPhone 15, ce ne sera pas une innovation majeure dans le domaine du smartphone. Et pour cause, on en parle depuis plusieurs années sur Frandroid, notamment depuis l’Oppo 5X qui en était doté, en 2017 déjà ! Mais il semblerait bien que le zoom périscopique sera de la partie pour les futurs iPhone, puisque les rumeurs autour du sujet se multiplient.

Un module bon marché pour Apple

La dernière en date nous provient du sérieux analyste Ming-Chi Kuo qui nous annonce à travers un article Medium qu’Apple aurait passé un gros contrat avec le sous-traitant Largan Precision. Le contrat porte sur la fourniture d’un système de zoom périscopique. Dans le détail, il s’agit des lentilles et du prisme, nécessaire à la mise en place du fameux périscope. L’analyste croit connaître le prix du module payé par Apple : 4 dollars, sans prendre en compte le capteur. Il semblerait que l’industrie facture plutôt ce genre de produits à partir de 4,5 à 5 dollars l’unité. Ce qui fait dire à ce spécialiste que l’entreprise taïwanaise ne se ferait aucune marge avec ce contrat.

En d’autres termes, Apple aurait très bien négocié le contrat avec cette entreprise spécialisée dans la fourniture de lentilles pour appareils photos. Ce qui permet d’espérer que cette nouveautés n’aura pas d’impact, ou alors très faible, sur le prix de vente des futurs iPhone 15.

Mais attention, car le zoom périscopique ne serait pas intégré à tous les iPhone 15. Seul le futur iPhone 15 Pro Max en serait doté, comme le relevait l’analyste chinois sur son compte Twitter il y a quelques semaines. Les autres iPhone de la gamme seraient dotés de capteurs plus simples.

À quoi sert un zoom périscopique

Si vous n’êtes pas familier avec le zoom périscopique, voici comment ce dernier fonctionne et surtout, à quoi il sert. Il s’agit d’un ensemble de lentilles (comme sur un objectif photo classique) qui sont couplées à un prisme (un petit miroir) permettant de refléter la lumière à 90 °. Cela permet alors de profiter d’un ensemble de lentilles plus nombreuses, en les casant en largeur au sein du smartphone et non pas en profondeur.

Le but, c’est d’augmenter le facteur de zoom (sa puissance, dit plus grossièrement), afin de pouvoir profiter d’un zoom optique bien plus important. Et tout cela sans augmenter l’épaisseur du smartphone !

Dans le détail, Apple préparerait un zoom périscopique intégrant un capteur 1/3″ avec une définition de 12 mégapixels, une ouverture f/2.8 aperture, une stabilisation intégrée et un zoom x6. À comparer au zoom x3 du capteur téléphoto des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Nous aurions donc un zoom deux fois plus important.

Apple ne serait pas le premier fabricant de smartphones à proposer une telle fonctionnalité, puisque Oppo et Huawei s’en sont faits les spécialistes comme nous le relations dans une précédente rumeur à propos des iPhone 14 d’Apple. Samsung aussi intègre des zooms périscopiques dans ses smartphones, à l’image du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’iPhone 15 d’Apple pourrait revenir dans la course au meilleur smartphone en photo selon le classement Dxomark. Une place laissée depuis quelques années à ses concurrents, à l’image de Huawei, Honor et Google. Mais avec une infime différence dans la pratique,

