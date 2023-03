L’iPhone 15 Pro Max établirait un nouveau record pour ravir les fans de bordures fines

Selon Ice Universe, les bordures noires autour de l'iPhone 15 Pro Max battront un record de finesse sur le marché des smartphones.

Sur smartphone, l’une des batailles en termes de design réside dans l’affinement des bordures autour de l’écran. À ce petit jeu, Apple marquerait beaucoup de points avec l’iPhone 15 Pro Max. Ce dernier irait plus loin que jamais pour repousser les limites.

En effet, selon Ice Universe — célèbre leaker réputé pour sa bonne fiabilité globale –, le futur grand modèle d’Apple « battra le record de 1,81 mm de bordures noires détenu par le Xiaomi 13 ». Il affirme en effet que l’iPhone 15 Pro Max aurait des bordures de seulement 1,55 mm autour de l’écran.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

— Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023