iPhone 15 Pro : des rendus 3D nous révèlent de nombreux détails croustillants

Des fichiers CAD transformés en rendus 3D permettent de nous faire une première idée esthétique de l’iPhone 15 Pro. Outre la présence d’un port USB-C très attendu, ce modèle ferait davantage la part belle aux courbures. Pour une prise en main potentiellement plus agréable.

Comme chaque année, la nouvelle gamme d’iPhone est attendue en septembre. Le millésime 2023 va marquer un profond changement, puisque les iPhone 15 devraient à n’en pas douter passer à l’USB-C, pression de l’Union européenne oblige. D’autres petites évolutions pourraient aussi être de la partie.

C’est en tout cas ce que suggèrent les rendus 3D de l’iPhone 15 Pro publiés par 9to5Mac. Ces rendus se basent sur des fichiers techniques CAD, qui regroupent le design et les dimensions d’un appareil. Ils sont envoyés par les employés de la firme à la pomme à leurs divers prestataires.

L’USB-C sur toutes les bouches

En mettant la main dessus, il est alors possible de se faire une belle idée visuelle d’un appareil. C’est là qu’intervient un designer 3D, Ian Zelbo en l’occurrence. Plus concrètement, que peut-on retenir de cette fuite crédible ? Que le passage à l’USB-C devrait bel et bien avoir lieu. Attention toutefois, l’USB-C d’Apple ne serait pas comme les autres.

Source : Ian Zelbo via 9to5Mac Source : Ian Zelbo via 9to5Mac Source : Ian Zelbo via 9to5Mac

Globalement, l’iPhone 15 Pro opterait pour des lignes plus courbées, au niveau des bords par exemple. Aussi, ses bordures seraient plus fines que son prédécesseur, ce qui serait un vrai plus pour parfaire les finitions du modèle. La prise en main pourrait se montrer encore plus agréable qu’elle ne l’était.

Du nouveau matériel photo ?

Le média 9to5Mac s’attarde aussi sur le module photo des caméras : il serait plus épais que sur la génération précédente. Il est ainsi suggéré qu’une mise à jour matérielle des capteurs serait dans les papiers d’Apple, bien qu’il faille accueillir cette suggestion avec prudence.

Tout comme le suggèrent les récents bruits de couloir, les boutons de volume physiques seraient remplacés par des boutons capacitifs. Et ce, afin de réduire le nombre de pièces et améliorer la résistance à l’eau et à la poussière. Encore une fois, il faudra patienter jusqu’à la keynote de septembre pour en avoir le cœur net.

