iPhone 16 Ultra : il pourrait intégrer un écran (vraiment) gigantesque

L'iPhone 16 Ultra pourrait opter pour un écran de 6,9 pouces selon 9to5Mac. Apple attendrait la génération d'iPhone 2024 pour passer à l'Ultra.

Oui oui, l’iPhone 15 n’est pas encore sorti que les rumeurs entourant l’iPhone 16 gagne déjà du terrain. La source est sérieuse, il s’agit de 9to5Mac, qui rapporte que la future série de smartphones d’Apple accueillerait un écran très grand.

Ces derniers mois, l’arrivée d’un iPhone Ultra a fait couler beaucoup d’encres. Et selon 9to5, Apple attendrait la génération des iPhone 16 pour acter ce changement de marque. Nous aurions donc un iPhone 15 Pro Max en 2023 et un iPhone 16 Ultra en 2024.

Un écran de 6,9 pouces

Ce dernier intègrerait un écran qui, sur le papier, paraît immense puisqu’il mesurerait 6,9 pouces. Cela résulterait en un smartphone plus haut, mais pas forcément beaucoup plus large. Quand on voit les morceaux que sont les iPhone 14 Pro Max, difficile d’imaginer comment nous pourrions aller plus loin.

Pour avancer cette information, 9to5Mac s’est basé sur des fichiers CAD, c’est-à-dire un document 3D censé contenir les mesures précises des futurs appareils, mais aussi leurs pièces ou d’autres éléments. Voici les dimensions approximatives révélées par ce fichier :

iPhone 16 Ultra (approximatif) Largeur : 77,2 mm ; Hauteur : 165,0 mm ; Taille de l’écran : 6,9 pouces.

iPhone 15 Pro Max (approximatif) Largeur : 76,7 mm ; Hauteur : 159,8 mm ; Taille de l’écran : 6,7 pouces.



C’est encore tôt pour conclure

Même si cela peut paraître évident, rappelons tout de même qu’une fuite concernant les iPhone 16 doit être regardée avec la plus grande prudence. Même 9to5Mac qui dévoile ces informations le rappelle. Les iPhone 16 sont loins d’être finalisés à ce stade et peuvent encore évoluer.

Il n’empêche, plusieurs sources réputées affirment que toute la série des iPhone 16 verrait ses écrans grandir. Selon Ming-Chi Kuo par exemple, l’iPhone 16 de base passerait de 6,1 pouces à 6,3.

