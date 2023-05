Le MacBook Air 15 se précise pour bientôt, sa production serait déjà bien entamée

L'un des principaux sous-traitants d'Apple pour l'assemblage de MacBook passerait graduellement d'une phase de plateau à une nouvelle production de masse. Compte tenu du calendrier, la nouvelle concerne vraisemblablement le futur MacBook Air de 15 pouces, attendu cet été.

Vous ne connaissez peut-être pas Quanta Computer, mais l’activité de ce sous-traitant d’Apple, spécialisé dans l’assemblage d’ordinateurs portables, est observée de très près par les analystes pour une simple et bonne raison : il devrait logiquement se charger de la production des prochains MacBook Air de 15 pouces. Alors quand Erik Woodring, analyste pour la banque d’affaires américaine Morgan Stanley rapporte que Quanta hausse sa production, tout le monde écoute attentivement.

Dans une note partagée ce 19 mai, l’intéressé indique que, par rapport au premier trimestre 2023, le groupe taïwanais a prévu une croissance élevée pour les ordinateurs portables assemblés durant le second trimestre. Cette annonce est loin d’être anodine : ce regain d’activité laisse entendre que le MacBook Air 15 entrerait graduellement en phase de production de masse.

Le MacBook Air 15 ? Ce serait pour très bientôt…

En d’autres termes, la piste d’une présentation de l’appareil lors de la WWDC, le 5 juin prochain, est de plus en plus tangible. En l’occurrence, l’appareil pourrait être commercialisé rapidement après son annonce… comme l’avait été le MacBook Air M2 l’an dernier.

Une prédiction d’autant plus viable que Mark Gurman avait récemment confirmé qu’un MacBook Air de 15 pouces était bien dans les tuyaux pour la WWDC 2023.

« Dans le cadre de watchOS 10, Apple prévoit de ramener les widgets et d’en faire un élément central de l’interface. Cette nouvelle stratégie fera ses débuts lors de la WWDC en juin, parallèlement au dévoilement d’iOS 17, de macOS 14, du MacBook Air 15 pouces et, bien sûr, du très attendu casque de réalité mixte », a notamment indiqué le journaliste de Bloomberg, souvent très au fait de ce qui se trame chez Apple.

Ming-Chi Kuo, analyste pour TF International, bien renseigné lui aussi, avait pour sa part prédit que l’appareil se contenterait, comme son petit frère, d’une puce Apple M2. Il devrait par ailleurs reprendre à son compte le même design, plus ou moins, mais avec un écran simplement plus grand.

Pour rappel, l’actuel MacBook Air M2 se limite à une diagonale de 13,6 pouces et intègre une webcam 1080p, un connecteur d’alimentation MagSafe, deux ports USB-C Thunderbolt 4 et un lecteur d’empreintes digitales ; le tout pour un prix de départ fixé en France à 1499 euros. On ignore à ce stade quel serait le prix de lancement du MacBook Air 15 et si l’appareil profiterait de sa grande taille pour embarquer un assortiment de connectiques plus généreux. Réponse d’ici un peu moins d’un mois (logiquement).

