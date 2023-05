Apple élargirait sa gamme : un MacBook Air M2 15 pouces attendu à la WWDC 2023

Allons-nous avoir du nouveau matériel à la WWDC 2023 ? Mark Gurman y croit, il prédit l'arrivée d'un nouveau MacBook Air.

Apple s’apprête à organiser sa conférence annuelle, la Worldwide Developers Conference (WWDC), où les nouveautés les plus attendues sont iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 et, potentiellement, le très attendu casque AR/VR d’Apple. Les rumeurs vont bon train, et l’une des annonces les plus intrigantes concerne un nouveau MacBook Air de 15 pouces.

Mark Gurman, journaliste spécialisé en technologie chez Bloomberg et connu pour ses informations fiables sur Apple, a évoqué le lancement d’un MacBook Air de 15 pouces lors de cet événement. Ce ne serait pas la première fois que Mark Gurman annonce de tels lancements à la WWDC. Il avait déjà prédit la présentation de plusieurs MacBook pour cette édition 2023.

Pour compléter la gamme actuelle

L’idée d’un MacBook Air de 15 pouces équipé de la nouvelle puce Apple M2 fait sens. Il compléterait la gamme actuelle, qui comprend le MacBook Air 13 pouces ainsi que les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Toutefois, il convient de rappeler que la WWDC est principalement destinée aux développeurs, et que les annonces phares de l’événement concernent généralement des mises à jour logicielles.

Cependant, il est intéressant de noter que le MacBook Air M2 en 13 pouces a été dévoilé lors de la WWDC 2022. Cette précédente annonce renforce la crédibilité des informations fournies par Mark Gurman. Bien que rien ne soit encore confirmé, les amateurs de produits Apple ont toutes les raisons de croire en l’arrivée de ce nouveau modèle de MacBook Air.

En résumé, la WWDC 2023 promet d’être riche en nouveautés, avec la présentation attendue des mises à jour d’iOS, macOS, watchOS et tvOS, ainsi que la possible annonce d’un MacBook Air de 15 pouces. Reste à savoir si Apple nous réserve d’autres surprises, comme la révélation de son casque AR/VR tant attendu.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).