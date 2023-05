Apple Music Classical déboule sur Android pour mettre Chopin dans vos oreilles

Coup d'envoi sur Android pour Apple Music Classical. Le service de musique classique en streaming d'Apple et ses 700 playlists élaborées par des experts, se fraye aujourd'hui un chemin sur le Play Store, deux mois seulement après ses débuts sur iOS.

Ce n’était au fond qu’une question de temps, mais Apple a fait vite. Deux mois après ses débuts sur iOS, Apple Music Classical déboule sur Android et son Play Store. Issu du rachat de Primephonic il y a deux ans, et évoqué par la rumeur dès le début d’année dernière, le service de streaming de musique classique en streaming du géant de Cupertino arrivait finalement sur iPhone début mars. Sa version Android ne change rien à la formule, mais permettra aux utilisateurs évoluant en dehors de l’écosystème Apple de profiter d’une plateforme taillée sur mesure pour les mélomanes.

Et en la matière, Apple Music Classical fait les choses bien, à commencer par la qualité audio proposée. Comme sur iPhone, cette version Android offre l’accès à plus de 5 millions de morceaux en Lossless Hi-Res, disposant d’une qualité maximale de 192 kHz/24 bits. Plusieurs milliers de titres sont par ailleurs dotés de la technologie Spatial Audio pour une expérience plus immersive avec du matériel compatible.

Apple Music Classical, maintenant disponible sur Android

En parallèle, la plateforme propose toujours son moteur de recherche spécialisé (par compositeur ou par œuvre, entre autres critères) et plus de 700 playlists créées par des experts. Comme le souligne très justement TechRadar, on s’étonne par contre qu’Apple ait choisi de lancer Music Classical sur Android avant tout déploiement sur Mac et iPad.

Une stratégie étonnante chez Apple, mais qui a certainement à voir avec l’héritage de la plateforme : à l’époque de Primephonic, le service était en effet disponible autant sur iOS qu’Android. On imagine donc qu’Apple souhaite courtiser rapidement les anciens utilisateurs Android de Primephonic, en le faisant revenir sur le Play Store sous les traits d’Apple Music Classical. Il y a toutefois fort à parier que la prochaine étape soit bien un déploiement de la plateforme sur les autres appareils Apple.

Attention par contre, Apple Music Classical sur Android implique quelques « limitations ». Selon toute logique, le service devrait notamment se dispenser de la fonction Apple Music Voice, cette dernière exploitant Siri pour fonctionner sur les HomePod, par exemple. On apprend par ailleurs que l’application n’est pas disponible en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Russie et à Taïwan. Difficile de savoir à ce stade si certains de ces pays seront desservis plus tard ou non.

Côté logiciel, enfin, Android 9 (ou ultérieur) est requis pour installer l’application, ce qui pourrait lui assurer une belle base d’utilisateurs : même un smartphone Android « ancien » est en effet capable d’en profiter.

