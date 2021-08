Apple rachète Primephonic pour booster la musique classique sur Apple Music

Apple a confirmé hier avoir racheté Primephonic, plateforme de streaming musical spécialisé dans la musique classique. Le service fermera ses portes le 7 septembre prochain pour se fondre dans Apple Music, mais les utilisateurs actuels ne seront pas oubliés.

Apple Music pourrait devenir un must-have pour les amateurs de musique classique. Il semble en tout cas que ce soit l’objectif d’Apple qui a confirmé ce 30 août avoir acquis la plateforme de streaming musical Primephonic, spécialisée dans la musique classique. Primephonic s’intégrera à Apple Music après avoir été mis hors ligne le 7 septembre prochain, a précisé Apple, qui prévoit néanmoins de lancer l’année prochaine une nouvelle application dédiée à la musique classique. Celle-ci reprendra en partie l’interface de Primephonic, mais avec des fonctionnalités en plus.

Pour Apple, ce rachat devrait notamment permettre d’insuffler dans Apple Music le meilleur de l’expérience Primephonic. La plateforme était notamment connue pour son « expérience d’écoute exceptionnelle », note la marque à la pomme, mais aussi pour ses fonctionnalités de recherche et de navigation optimisées pour la musique classique. Comme le rappelle MacRumors, Primephonic proposait en outre des recommandations sélectionnées en fonction des goûts de l’utilisateur, ainsi que des « détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements ».

Une stratégie intéressante se met en place pour Apple Music

Autant de fonctions et de métadonnées qu’Apple convoite pour permettre à Apple Music d’attirer les mélomanes. Le rachat de Primephonic semble d’ailleurs s’inscrire dans une stratégie bien précise visant à améliorer considérablement la qualité de service et la qualité d’écoute d’Apple Music. Depuis quelques mois, la plateforme propose par exemple l’audio spatialisé et haute fidélité et semble ainsi prendre une certaine avance sur ses concurrents, tout en attirant à elle des utilisateurs plus exigeants sur la qualité audio.

« Nous aimons et respectons profondément la musique classique, et Primephonic est devenu un incontournable pour les amateurs du genre », explique Oliver Schusser, Vice-président pour Apple Music et Beats. « Ensemble, nous allons proposer de nouvelles fonctionnalités spécifiques à la musique classique sur Apple Music, et dans un avenir proche, nous offrirons une expérience dédiée qui sera réellement la meilleure au monde », a-t-il ajouté.

Quant aux abonnés actuels de Primephonic, ils seront encouragés à rejoindre Apple Music. Une offre d’essai de six mois leur sera notamment offerte pour redécouvrir leurs morceaux préférés avec, cette fois, les technologies Lossless et Spatial Audio.