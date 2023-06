Apple Vision Pro : surprise (non), son coût de fabrication serait bien en dessous de 3000 dollars

Elle était attendue, voici la première facture estimée du coût de fabrication du casque Apple Vision Pro. Elle est évidemment bien inférieure au prix de vente du casque, mais ce n'est pas le plus important.

C’est presque une tradition quand on parle d’un produit Apple. Peu de temps après l’annonce, les analystes dévoilent une estimation du coût de fabrication de l’appareil, et il est généralement bien inférieur au prix de vente décidé par Apple.

Avec la présentation de « l’ordinateur spatial » Apple Vision Pro et son prix astronomique de 3499 dollars, on pouvait forcément s’attendre à l’arrivée rapide de ces estimations. C’est chose faite.

Une première estimation a déjà été relayée sur les réseaux sociaux. L’addition monte à 1 509 dollars pour la somme des composants présents dans le casque d’après cette estimation. Apple commercialiserait donc son casque à un prix deux fois supérieur au prix de fabrication ?

Apple Vision Pro BOM table

Total cost: $1509

The component with the highest proportion in manufacturing cost is the Sony display, costing $700. Next is the assembly cost for LuxShare, which is $130, followed by the $120 M2 processor. pic.twitter.com/YNZUeiwcp1

— Revegnus (@Tech_Reve) June 7, 2023