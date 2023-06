On a testé iOS 17 : je tiens mon iPhone beaucoup trop près des yeux

La prochaine version d'iOS pour iPhone est déjà disponible en beta pour les développeurs. J'ai pu l'essayer pendant plusieurs jours. Cette mise à jour réserve déjà de belles surprises.

Les nouvelles versions d’iOS et d’Android s’enchainent année après année, et on peine parfois à s’enthousiasmer des nouveautés présentées. On répète souvent que les systèmes sont matures et que l’on ne connait plus les révolutions d’antan. C’est donc sans attentes particulières ni excitation que j’ai installé iOS 17 en beta sur l’iPhone 14 Pro pour tester les nouveautés « pour le boulot ». Bilan : de belles surprises et une version que j’ai envie d’installer sur mon iPhone perso.

Le nouveau clavier virtuel d’iOS 17 est un banger

On commence par la nouveauté la moins visuelle qui soit et c’est pourtant l’une de celle qui changera votre quotidien avec votre iPhone. Apple avait promis une refonte du moteur d’autocorrection et le résultat est bien là, même en français. C’est un véritable bonheur de découvrir un système d’autocorrection enfin au niveau de ce que proposent les concurrents comme SwiftKey. Adieu « mais » qui devient « Mai’s ». Oui, vous n’étiez pas la seule personne à avoir ce problème fondamental en langue française.

Le nouveau moteur comprend aussi davantage le sens d’une phrase pour proposer des corrections pertinentes. Il vous le montre en soulignant en bleu jusqu’à plusieurs mots en arrière dans votre phrase pour créer un segment cohérent. Le clavier virtuel est quelque chose que l’on utilise partout sur l’iPhone, pour faire des recherches, communiquer avec nos proches ou partager sur les réseaux sociaux.

Avoir un changement aussi substantiel sur une brique aussi fondamentale de son smartphone change forcément la donne. Tout n’est pas encore parfait. On peut encore noter des corrections à côté de la plaque. Rien de plus pénible, surtout quand vous revenez manuellement en arrière pour corriger l’autocorrecteur et qu’il autocorrige votre correction. Vous suivez ?

Trop près des yeux et trop loin du cœur

L’autre grande nouveauté d’iOS 17 disponible dans cette beta, c’est le contrôle de la distance à laquelle vous tenez votre iPhone quand vous lisez ou regardez une vidéo. Pour cela, l’appareil se sert de la caméra TrueDepth (Face ID) et évalue la distance entre vos yeux et l’écran.

C’est là que j’ai découvert que je tenais visiblement l’iPhone trop près des yeux régulièrement. Le système vous prévient avec une image qui prend tout l’affichage et vous demande de reculer. Tant que vous ne le faites pas, le message reste grisé et vous ne pouvez pas quitter la page. C’est un poil agressif comme méthode, surtout que cela ne met pas en pause la vidéo que vous étiez en train de consulter. Autrement dit, vous ratez quelques secondes d’image.

Pour celles et ceux qui ne voudraient pas d’un iPhone qui leur dicte une distance d’affichage, cette fonction est une option désactivable. Rendez-vous dans la rubrique « temps d’écran » pour régler ces options.

Un nouveau système de sticker ludique

Que ce soit dans iOS ou dans les autres mises à jour prévues par Apple cette année pour macOS, tvOS ou watchOS, la communication entre les personnes semble au cœur des préoccupations de la firme. Sur cette beta, cela prend déjà la forme des nouveaux stickers dans iMessage.

Ils sont très simples à créer puisqu’il réutilise l’excellent système de détourage intelligence d’iOS 16. Vous pourrez ensuite les partager à vos contacts dans iMessage. Il est dommage que cela soit limité à l’application d’Apple et qu’il ne soit pas vraiment possible d’utiliser les stickers ailleurs, sur Slack, WhatsApp, Discord, ou autre.

Notez que c’est aussi à cet endroit que l’on touche un peu au nouveau style esthétique d’Apple. La firme a retravaillé le menu d’accès aux extensions pour iMessage. Désormais, on retrouve un système de liste avec d’abord les applications d’Apple puis les applications des autres développeurs. L’apparence tranche avec le reste de ce qui est présenté dans iOS, on a là un effet de vitre fumée et une liste avec des éléments imposants. Soit cela sera retravaillé d’ici à la sortie commerciale d’iOS 17 pour rendre l’apparence plus harmonieuse, soit il s’agit d’une première pierre avant une refonte plus large d’iOS.

Un coup de neuf sur les contacts

Vos photos et celles de vos amis prendront une plus grande place sur iOS 17. Vous pouvez dorénavant définir une page de profil sur votre iPhone, facilement partageable en AirDrop. L’illustration passe par un avatar ou une photo de vous en mode portrait et reprend un peu le style des options de l’écran de verrouillage d’iOS 16.

Vous pouvez également définir ces options pour vos contacts. Quand ils vous appellent, iOS 17 affiche la photo sur tout l’écran et c’est beaucoup plus esthétique que les versions précédentes. Là encore un changement anodin, mais bienvenu pour moderniser l’expérience.

Il manque encore des choses

On souhaitait ici donner un premier retour sur les nouveautés d’iOS 17, mais il s’agit avant tout d’une première beta du système. Il manque encore plusieurs des fonctions annoncées par Apple comme l’arrivée de l’application Journal, pour tenir un journal intime ou la transcription en temps réel des messages vocaux. StandBy, qui doit proposer un nouvel affichage horizontal est également aux abonnés absents.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).