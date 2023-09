La meilleure nouveauté d’iOS 17 est là : vous pouvez taguer vos animaux, voici comment faire

iOS 17 permet de taguer vos animaux tout comme vous tagueriez des personnes sur l'application Photos. L'option est aussi offerte sur iPadOS 17 et macOS Sonoma. Voici la marche à suivre.

En 2023, il est de plus en plus difficile pour les fabricants de smartphones d’impressionner leurs utilisateurs avec des nouveautés logicielles, tant les interfaces, iOS 17 comme Android 13 (et bientôt Android 14) semblent abouties. Cela ne les empêche pas cependant de trouver une myriade de petites améliorations auxquelles nous n’avions même pas pensé.

Si vous utilisez l’application Photos, vous avez sans doute remarqué que celle-ci est capable de reconnaître vos proches et vos amis, et de vous proposer un album dédié à chacun et chacune. Comme annoncé durant la WWDC 2023, l’application Photos est désormais capable de faire de même avec vos chats et vos chiens. Cette nouveauté débarque sur iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma.

Une bien belle nouvelle qui évitera de naviguer des heures dans votre galerie pour retrouver ce cliché de cette soirée de printemps où Compte et Simba se sont endormis dans le panier à linge comme deux petits anges.

Comment faire pour qu’iOS 17 reconnaisse mon chat ou mon chien ?

Cela fonctionne exactement comme pour taguer vos amis ou vos proches. Voici la marche à suivre :

Ouvrez l’application Photos ;

Tapez sur l’onglet Albums en bas ;

Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Personnes, Animaux et Lieux, et tapez sur le carré Personnes et Animaux ;

Trouvez une photo de votre chat ou votre chien que vous souhaitez identifier ;

Appuyez sur Ajouter un nom en haut de l’écran pour insérer le nom de votre animal. Là, l’application vous passera plusieurs clichés et vous pourrez confirmer ou non s’il s’agit bien de lui ou elle.

Au début, l’algorithme aura tendance à confondre votre animal avec d’autres lui ressemblant. Bien sûr, plus vous prenez de photos de lui ou elle, plus il lui sera facile de l’identifier. Vous pouvez aussi lui donner un petit coup de main de cette manière :

Revenez à la page de l’animal souhaité. Là, tapotez sur les trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Confirmez les photos supplémentaires ;

iOS 17 vous proposera alors une autre sélection de photos. Vous n’avez plus qu’à valider ou non les images correctes pour les ajouter à l’album.

De la même manière que vous pouvez désigner vos personnes favorites à afficher tout en haut de l’interface, vous pouvez indiquer à Photos que tel ou tel animal est vraiment votre petit chouchou. Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit de cliquer sur le petit cœur à côté du portrait de l’animal.