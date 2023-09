iOS 17 sur iPhone : ce qu’il faut savoir avant de l’installer

Avec l'arrivée des iPhone 15, Apple a officialisé l'arrivée d'iOS 17 en version finale. Voici tout ce qu'il y a à connaître de cette nouvelle version du système d'exploitation : iPhone compatibles, nouveautés, etc.

Comme la tradition le veut, Apple avait présenté en juin dernier iOS 17 lors de sa conférence pour les développeurs, la WWDC 2023. L’occasion de présenter les nouveautés de ce système d’exploitation, afin que les applications soient prêtes pour septembre. Dans ce dossier, vous trouverez tout ce qu’il y a à savoir d’iOS 17.

Date et heure de sortie d’iOS 17

C’est depuis la WWDC 2023 qu’iOS 17 est disponible en bêta sur les iPhone compatibles. L’OS sera disponible en version stable à partir du lundi 18 septembre : ce qui veut dire que les risques de bugs seront bien plus minimes et surtout que nombre d’applications sont entièrement compatibles avec cette nouvelle version. Cette dernière sort d’ailleurs à 19 heures, heure de France métropolitaine, comme d’habitude.

Attention : si vous êtes à l’heure pour télécharger iOS 17, il se peut que vous rencontriez des problèmes. Les serveurs peuvent saturer à ce moment-là. N’hésitez pas à attendre quelques heures pour que le téléchargement soit plus aisé.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 17 ?

Voici la liste des iPhone compatibles avec iOS 17. On constate que par rapport à iOS 16, les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X ont disparu de la liste.

Pour rappel, l’iPhone Xr et l’iPhone XS sont les modèles les plus anciens de cette liste : ils sont sortis en 2018, soit il y a cinq ans. Les modèles précédents devraient même recevoir des mises à jour de sécurité pendant encore quelque temps.

Comment installer iOS 17 ?

Avant d’installer iOS 17, il y a quelques précautions à prendre. Tout d’abord, mettez à jour votre appareil vers la dernière version d’iOS 16 en date, à savoir la version 16.6.1. Ensuite, réalisez une sauvegarde de votre iPhone, au cas où la mise à jour provoque un effacement de vos données. Faites également attention à ce que le smartphone soit connecté en Wi-Fi : la mise à jour pèse plusieurs gigaoctets, évitez donc de consumer sur votre enveloppe de données mobiles.

Voici les étapes à suivre pour mettre à jour votre iPhone vers iOS 17 :

Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone, dans l’onglet Général ; Cliquez sur Mise à jour logicielle. Après quelques secondes, un bloc vous invitera à télécharger iOS 17 ; Cliquez sur Télécharger et Installer. Votre iPhone va alors vous demander de rentrer votre code et d’accepter les CGU ; Après un temps plus ou moins long, votre iPhone va redémarrer pour installer la mise à jour. Il ne vous reste qu’à patienter.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 17 ?

iOS 17 n’est pas une refonte d’iOS 16, loin là. Néanmoins, cette version apporte quelques nouveautés intéressantes que nous listons ici. Toutes ne sont pas disponibles au lancement d’iOS 17 : il faut attendre encore quelques mois pour certaines d’entre elles.

Les fiches de contact entièrement repensées, le répondeur aussi

Le changement le plus notable, c’est sans doute celui des fiches de contact. Finies les fiches impersonnelles, bonjour les options à foison. À l’instar de l’écran de verrouillage, on peut pour chaque contact modifier la photo, la police et la couleur du nom, et même créer un écran personnaliser lorsque le contact en question nous appelle.

De quoi modifier le répondeur : lorsqu’on ne décroche pas, c’est la fiche de contact qui s’affiche. Et si vous ne répondez toujours pas, l’iPhone crée une transcription textuelle du message que votre non-interlocuteur est en train de laisser. Très pratique si vous ne pouvez pas décrocher, mais quand même lire un message.

StandBy : pour transformer son iPhone en réveil connecté

Autre changement important : l’arrivée de l’application StandBy. En positionnant son appareil au format paysage, l’affichage se modifie pour prendre l’aspect d’un réveil connecté.

Il affiche l’heure, mais pas que : on peut également y trouver la météo, la date, l’agenda, etc. Le tout peut s’afficher toute la nuit, grâce à l’écran always-on.

NameDrop : Apple tue les cartes de visite

AirDrop aussi profite de nouveautés, avec NameDrop. Elle permet d’échanger son numéro de téléphone avec n’importe qui d’autre qui possède un iPhone compatible.

Il suffit d’approcher l’un de l’autre pour enclencher l’échange de coordonnées.

Les autres nouveautés qui n’arriveront pas tout de suite

Alors que le Digital Markets Act, nouvelle législation européenne, va entrer en vigueur l’année prochaine, Apple fait partie de la liste des « contrôleurs d’accès » concernés par des restrictions plus importantes. Cela comprend la fin du magasin unique d’applications sur les systèmes d’exploitation les plus utilisés, dont iOS. Apple semble vouloir attendre le dernier moment pour autoriser les tiers à créer leur magasin d’applications. C’est normal si Apple nous fait patienter : sur chaque achat d’application sur son App Store, l’entreprise récupère une commission de 30 %.

La phrase paraît absurde quand on sait ce qu’un smartphone peut renfermer comme secrets : notes, photos, messages, etc. Pourtant, Apple va plus loin avec l’application Journal. On peut ajouter des photos, des vidéos, des messages vocaux, du texte, etc. Le tout chaque jour, puisque l’application peut vous rappeler de l’utiliser quotidiennement. Néanmoins, Journal n’est pas encore disponible : il faut encore patienter avant de pouvoir l’utiliser.

AirDrop va permettre de poursuivre l’envoi de fichiers, même si les deux utilisateurs concernés ne sont plus proches. Les fichiers vont s’envoyer sur Internet dans le cloud, avant d’atterrir sur l’appareil du destinataire. Là encore, les utilisateurs vont devoir attendre encore un peu.

