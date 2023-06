iOS 17 : Apple clarifie les nouveautés qui rateront le lancement

Comme chaque année, les nouveautés présentées pour la nouvelle version d'iOS n'arriveront pas toutes dès la sortie du système. Avec iOS 17, certaines des grandes fonctions devront attendre.

Apple a dévoilé iOS 17 lors de la WWDC, le prochain système qui animera les iPhone dès la rentrée 2023. En attendant, nous avons déjà pu tester une première beta et quelques nouveautés. Certaines manquaient encore à l’appel et l’on comprend désormais pourquoi. Apple a avoué qu’elles ne seront pas prêtes pour le lancement d’iOS 17.0.

Trois fonctions seront en retard

C’est une clarification de la part d’Apple que le site 9To5Mac a repérée. Sur le site officiel de la marque, on peut lire que trois fonctions d’iOS 17 ne seront pas proposées dès le lancement en septembre.

Parmi elles, il y a l’application Journal qui doit jouer le rôle d’un petit journal intime facile à utiliser. Avec cette nouveauté, Apple rentre en concurrence avec des applications de plus en plus populaire sur son App Store comme Daylio. La marque s’est fait une habitude depuis les débuts de l’App Store de récupérer les fonctions clés d’applications favorites des utilisateurs pour les intégrer nativement à son système.

Dans le même ordre d’idée, la nouvelle version de AirDrop sera disponible « plus tard dans l’année » après la sortie d’iOS 17. Pour rappel, AirDrop est le système de transfert de données sans fil entre les appareils Apple. Avec cette nouvelle version, il sera notamment possible d’échanger facilement des fiches contact ou de poursuivre un transfert de fichier à distance grâce à iCloud.

Enfin, Apple confirme aussi que la création de playlists collaboratives sur Apple Music ne sera pas disponible au lancement d’iOS 17. Encore une fois, cette fonction arriverait plus tard dans l’année.

Une mise à jour un peu maigre ?

Lors de la présentation d’iOS 17, on pouvait déjà se dire qu’il ne s’agissait clairement pas de la mise à jour la plus importante de l’histoire d’Apple tant les nouveautés sont peu nombreuses. Si l’on y ajoute le fait que certaines nouveautés ne seront même pas proposées dès le lancement, on obtient une mise à jour qui parait très maigre sur le papier.

Il y a tout de même de petites nouveautés à se mettre sous la dent comme Stand By, le nouveau mode qui permet de remplacer un réveil-matin, quelques refontes esthétiques et surtout la correction du clavier virtuel. C’est aussi avec iOS 17 que les utilisateurs pourront peut-être découvrir un changement beaucoup plus profond, l’ouverture de l’App Store à des concurrents. Une nouveauté sur laquelle Apple ne souhaite vraiment pas communiquer pour le moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).