iOS 17 : Apple tempère les attentes autour des alternatives à l’App Store et du sideloading d’application

Avec iOS 17, Apple va devoir se soumettre à une nouvelle réglementation européenne, mais la firme veut prendre toute l'assurance du monde pour ne pas aller plus vite que la musique.

Apple a dévoilé iOS 17 à la WWDC en mettant de côté une nouveauté très attendue, la possibilité de charger des applications sur l’iPhone sans passer par son App Store. Il s’agissait pourtant d’une rumeur très importante autour d’iOS 17, et pour cause, elle tient son origine d’une obligation européenne.

Le patron du logiciel chez Apple, Craig Federighi, a été interrogé sur ce sujet par John Gruber dans le cadre d’un podcast.

Après quelques petites blagues autour du sujet, Craig Federighi reprend son sérieux pour répondre à cette question qui porte sur une obligation de la part de l’UE concernant Android et iOS : « nous voulons nous assurer que tout ce que nous faisons est bon pour nos clients et la sécurité de nos clients ».

Apple didn't mention app sideloading at #WWDC23, except for when @gruber explicitly asked Craig Federighi about it during The Talk Show.

