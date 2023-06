iOS 17 : voici les 5 nouveautés AirDrop que vous aviez peut-être oublié

Durant la présentation d’iOS 17 début juin, Apple a dévoilé plusieurs nouveautés relatives à AirDrop. On fait le point sur les cinq améliorations attendues sur la célèbre fonctionnalité de partage sans-fil.

Si iOS 17 en lui-même ne regorge pas forcément de nouveautés (en dépit de quelques ajouts vraiment utiles), AirDrop profitait pour sa part de nombreuses améliorations dévoilées lors de la WWDC 2023. Attendues avec iOS 17 en octobre, ces nouvelles fonctionnalités liées au partage sans-fil entre appareils Apple risquent, pour certaines, de changer notre quotidien.

On fait donc le point sur les 5 améliorations d’AirDrop qui valent vraiment le détour… et que nous attendons de pied ferme cet automne.

NameDrop

Commençons par NameDrop, qui a le mérite d’être bien nommée. Cette nouveauté, qui avait été montrée durant la WWDC, va permettre d’échanger très facilement votre numéro avec quelqu’un que vous venez de rencontrer. Le concept est simple : approcher vos deux iPhone pour qu’ils puissent échanger vos coordonnées respectives.

Cette fonction, qui pourrait rapidement tuer la bonne vieille carte de visite, a pour effet d’afficher la nouvelle interface « Contact Poster » (une photo de vous personnalisable à la manière de l’écran de verrouillage sur iOS 16).

Il vous sera alors possible de sélectionner quel numéro vous voulez partager (pratique si vous avez un numéro personnel et professionnel sur un seul et même iPhone) et éventuellement quelle adresse email vous souhaitez transférer. AirDrop s’occupe alors du reste.

La nouvelle « Gesture » de partage entre iPhone

Le partage de contenus divers avec AirDrop va lui aussi profiter de cette « Gesture » consistant à approcher deux iPhone l’un de l’autre. Cette nouvelle manière d’activer AirDrop fonctionnera pour les photos ou encore les fichiers, et impliquera simplement de rapprocher votre iPhone de l’iPhone cible pour qu’ils puissent communiquer et procéder au partage.

L’intérêt de cette nouveauté est de ne plus avoir besoin de passer par l’interface de partage AirDrop afin de sélectionner manuellement la personne à laquelle vous voulez envoyer des documents. Pratique et efficace… tout du moins sur le papier.

Le partage AirDrop en continu via internet

Autre ajout particulièrement utile pour AirDrop : le partage continu via internet. Pour faire court, les partages AirDrop ont pour l’instant la fâcheuse caractéristique d’être interrompus lorsque les deux appareils utilisés pour l’échange ne sont plus à proximité l’un de l’autre.

Avec le partage via internet permis grâce à iOS 17, les interruptions de transferts AirDrop (vraiment pénibles lorsqu’on envoie de gros fichiers) devraient devenir de l’histoire ancienne. Dans le cas où les deux appareils utilisés pour le transfert ne seraient plus à portée, le transfert continuerait alors via internet, en toute sécurité et avec une qualité optimale. Seule condition : les deux appareils doivent être connectés à iCloud.

SharePlay via AirDrop

Au travers de SharePlay via AirDrop, Apple cherche cette fois à simplifier le lancement d’activités en commun. En approchant deux iPhone l’un de l’autre, il sera en effet possible d’entamer très simplement une session d’écoute musicale à deux… ou de regarder un film avec un proche, mais chacun sur votre appareil.

Apple a par ailleurs précisé mettre à disposition des développeurs un nouvel API SharePlay pour leur permettre de lancer des applications tierces exploitant cette nouvelle fonction d’AirDrop.

Le floutage d’images explicites durant le partage

Depuis quelques années maintenant, le partage de fichiers AirDrop est soumis à une autorisation préalable du destinataire. Cependant, cette demande de partage a pour inconvénient d’afficher sur l’écran de l’appareil cible un aperçu du fichier envoyé. Il est certes possible d’accepter de le recevoir ou de le refuser, mais cet aperçu peut être utilisé à mauvais escient par des personnes malintentionnées.

Pour éviter de confronter des utilisateurs à un aperçu explicite non sollicité, par exemple, Apple introduit donc avec iOS 17 une nouveauté qui consiste à flouter de manière automatique les aperçus pouvant receler du contenu sensible, comme de la nudité. Le contenu en question sera alors bloqué, mais pourra être visualisé en appuyant sur un bouton « Afficher ».

