iOS 17 : comment télécharger et installer la bêta gratuitement sur iPhone

La prochaine version du système de l'iPhone, iOS 17 est disponible en bêta. Voici comment la télécharger et l'installer sur votre iPhone.

Le monde entier retient de la WWDC 2023 la présentation très attendue de l’Apple Vision Pro, mais c’est aussi la conférence où Apple a dévoilé iOS 17, la prochaine version du système qui anime l’iPhone. Voici comment profiter des nouveautés en avant-première grâce au programme de bêta.

La bêta dev est gratuite et accessible à tous

Chaque année, Apple propose, en effet, de tester les nouveautés d’iOS sous forme de bêta au fil des mois avant le lancement prévu à l’automne avec les nouveaux iPhone. Jusqu’à présent, on avait le droit d’abord à une bêta réservée aux développeurs, puis une bêta grand public un peu plus stable.

Apple change légèrement sa politique en 2023. La première bêta est toujours réservée aux développeurs, mais il est désormais possible d’y accéder gratuitement. En effet, Apple propose dorénavant deux programmes pour les développeurs, une version gratuite qui offre l’accès aux bêta, et une version payante plus complète avec des outils de test pour le développement d’application.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 17 ?

Apple a dévoilé la liste des iPhone compatibles avec iOS 17. Trois modèles sont exclus de cette mise à jour : l’iPhone 8, l’iPhone X et l’iPhone 8 Plus.

Tous les modèles plus récents, que ce soit les appareils avec Face ID ou l’iPhone SE de 2e génération, sont éligibles pour télécharger et installer iOS 17.

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Ce guide permet d’installer la version d’iOS 17 réservée aux développeurs. Ce sont des versions qui peuvent être criblées de bugs et ne doivent être installés que si l’on sait ce que l’on fait.

Prenez soin de faire une sauvegarde complète de votre iPhone avant toute opération, et si possible, utilisez un iPhone secondaire pour essayer les bêta.

Comment télécharger et installer la bêta d’iOS 17

Pour pouvoir télécharger iOS 17 sur un iPhone, il faut tout d’abord que le compte connecté soit inscrit au programme Apple Developer. La manipulation est gratuite.

S’inscrire au programme Apple Developer

Voici les étapes à suivre pour inscrire son compte Apple ID sur le programme Apple Developer :

Rendez-vous sur le site https://developer.apple.com/ ;

Là, connectez-vous avec votre compte Apple ;

Et voilà, c’est aussi simple que ça !

Pour réaliser ces opérations, il est nécessaire d’avoir activé la double authentification sur son compte Apple.

Télécharger la bêta vers iOS 17

Une fois le compte correctement inscrit, le télécharger de la bêta vers iOS 17 devient très simple.

Allez dans Réglages -> Mise à jour logicielle -> Beta ;

Dans le menu, choisissez iOS 17 Developer Beta ;

Retournez au menu Réglages -> Mise à jour logicielle ;

Sélectionnez « télécharger et installer ».

Et voilà, votre iPhone est désormais sous iOS 17 bêta.

