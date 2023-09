iPhone 15 Pro : réparer une vitre cassée est moins cher, mais Apple creuse l’inégalité entre France et États-Unis

Apple a significativement baissé le prix des réparations pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais le prix en France reste excessif en comparaison des États-Unis.

Il y a les nouveautés annoncées sur scène lors de la conférence, et puis il y a les changements plus discrets que l’on découvre au fur et à mesure des fouilles sur le site d’Apple pendant le lancement. C’est le cas, par exemple, de la capacité en batterie de la nouvelle génération d’iPhone.

Plusieurs médias comme 9to5Mac ont eu la bonne surprise de constater que les frais de réparations en cas de vitre brisée avaient significativement baissé de prix.

Apple baisse les prix des réparations

Apple permet d’évaluer les frais de réparation d’un iPhone directement sur son site officiel. Aux États-Unis, remplacer la vitre arrière d’un iPhone 14 Pro coûtait 499 dollars. Ce tarif passe à 169 dollars pour l’iPhone 15 Pro. La baisse est donc substantielle.

Nous avons souhaité vérifier le prix estimé pour les mêmes réparations en France. Malheureusement, les calculs ne sont pas bons. Remplacer la vitre arrière d’un iPhone 14 Pro est annoncé à 739 euros. C’est déjà beaucoup plus cher qu’aux États-Unis, même en intégrant une TVA à 20 %. C’est pire avec l’iPhone 15 Pro : le remplacement de la vitre arrière d’un iPhone 15 Pro est estimé à 519 euros.

En intégrant une TVA de 20 % et en faisant la conversion des 169 dollars en euros, le prix devrait revenir à 190 euros environ en France. On peut imaginer qu’il y a quelques taxes et frais supplémentaires, mais on a bien du mal à trouver ce qui pourrait justifier de passer de 190 euros à 519 euros. C’est tout de même 319 euros de différence pour la même opération.

Espérons que la marque trouvera des solutions pour ajuster ses tarifs en France. Le design de l’iPhone 15 Pro a évolué pour faciliter la réparation de la vitre arrière. Il faut que l’on puisse plus facilement le constater sur le prix des réparations.