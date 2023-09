iPhone 15 : la vérité derrière l’autonomie « décevante » des nouveaux smartphones d’Apple

Apple vient tout juste de dévoiler sa nouvelle gamme d'iPhone 15, avec des autonomies similaires aux modèles de l'année dernière. On s'attendait pourtant à une forte hausse de l'autonomie, grâce à une batterie d'une immense capacité sur chaque modèle. Mais il n'en est rien. Un document officiel en provenance de Chine nous éclaire sur la situation.

En plein cœur de l’été, une rumeur avait fait le tour de la toile : les futurs iPhone 15 auraient une autonomie monstrueuse, grâce à de gigantesques batteries. Il était question d’une capacité record de 3 877 mAh pour l’iPhone 15 de base, en hausse de 18 % par rapport à l’iPhone 14. Mais, lors de la présentation de cette nouvelle gamme d’iPhone, Apple a dévoilé les chiffres d’autonomie. Ceux-ci sont totalement similaires à ceux des différents iPhone 14.

Une autonomie similaire aux précédents iPhone 14

Ainsi, l’iPhone 15 annonce 26 heures d’autonomie en lecture vidéo, 20 heures en streaming vidéo et 100 heures en lecture audio. Des chiffres précisément similaires à ceux de l’iPhone 14. C’est la même situation pour les iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Mais où sont donc passées les autonomies records que nous devions voir arriver ?

La réponse est simple : les iPhone 15 viennent d’être aperçus dans la base de données du régulateur chinois, information relayée par Macrumors. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur leur fiche technique, et notamment pour la batterie. Celle-ci a bien connu une hausse de sa capacité en passant de l’iPhone 14 à l’iPhone 15, mais on est loin des 18 % envisagés !

Dans le détail, l’iPhone 15 intègre une batterie d’une capacité de 3 349 mAh, contre 4 383 mAh pour l’iPhone 15 Plus, 3 274 mAh pour l’iPhone 15 Pro et enfin 4 422 mAh pour l’iPhone 15 Pro Max. Ainsi, la capacité de la batterie de l’iPhone 15 a augmenté de 2 % seulement ! Sûrement pour éviter de rendre trop épais les nouveaux iPhone.

Vous pouvez retrouver les valeurs des iPhone 14 pour comparaison dans le tableau ci-dessous.

Capacité batterie (mAh) iPhone 15 3 349 (+2 %) iPhone 14 3 279 iPhone 15 Plus 4 383 (+1,3 %) iPhone 14 Plus 4 325 iPhone 15 Pro 3 274 (+2,3 %) iPhone 14 Pro 3 200 iPhone 15 Pro Max 4 422 (+2,2 %) iPhone 14 Pro Max 4 323

L’autonomie des iPhone 15 selon Apple

Et dans les faits, ça donne quoi en termes d’autonomie ? Apple nous annonce les différents scénarios que nous avons résumés dans cet autre tableau. Il faut compter entre 16 à 100 heures d’autonomie selon l’usage (streaming vidéo ou lecture audio) et selon le modèle.

Lecture vidéo Streaming vidéo Lecture audio iPhone 15 20 h 16 h 80 h iPhone 14 20 h 16 h 80 h iPhone 15 Plus 26 h 20 h 100 h iPhone 14 Plus 26 h 20 h 100 h iPhone 15 Pro 23 h 20 h 75 h iPhone 14 Pro 23 h 20 h 75 h iPhone 15 Pro Max 29 h 25 h 95 h iPhone 14 Pro Max 29 h 25 h 95 h

Pourquoi la hausse de la capacité des batteries n’a pas permis d’augmenter l’autonomie ? Tout simplement parce que les nouveaux iPhone intègrent de nouveaux composants, un peu plus gourmands en énergie, que ce soit la puce Apple A17 Pro, ou Dynamic Island qui fait son apparition sur les iPhone 15 et 15 Plus.

Il faudra attendre les premiers essais afin de se faire une idée plus précise de l’autonomie réelle des nouveaux iPhone. Depuis quelques générations, l’autonomie des iPhone a fait un véritable bon en avant, et l‘iPhone 14 Pro Max pouvait, par exemple, tenir 2 jours sans problème, selon l’usage. Mais certains smartphones sous Android font mieux, à l’image du Samsung Galaxy S23 Ultra.

