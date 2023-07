iPhone 15 : soit Apple aimerait augmenter l’autonomie, soit la marque réserve une surprise

D'après une nouvelle rumeur, Apple miserait sur des batteries plus volumineuses pour la gamme d'iPhone 15. Cela devrait donner davantage d'autonomie, sauf si la marque augmente la consommation de ses smartphones.

Le lancement des iPhone 15 approche, et avec lui, le passage attendu d’Apple à l’USB-C sur sa gamme de smartphones. Les appareils se dévoilent petit à petit au fil des rumeurs. La dernière en date nous vient de ITHome, relayé par 9to5Mac et prétend dévoiler la capacité des batteries de la nouvelle gamme.

Jusqu’à 18% de batterie en plus

Voici ce que les iPhone 15 proposeraient comme batterie.

iPhone 15 : 3877 mAh (18% de plus).

iPhone 15 Plus : 4912 mAh (13,6% de plus).

iPhone 15 Pro : 3650 mAh (14,1% de plus)

iPhone 15 Pro Max : 4852 mAh (10,9% de plus)

Comme on peut le noter, c’est une augmentation significative de la capacité des batteries auquel on aurait le droit avec ces nouveaux iPhone. Dans le cas de l’iPhone 15 Plus on approcherait même d’une capacité record de 5000 mAh alors qu’Apple a toujours été la marque qui proposait le moins sur ce composant.

On voit également qu’Apple garderait la logique de proposer de plus grandes capacités sur les iPhone les moins chères, sans doute pour une question de volume occupé dans le châssis. Là où les iPhone « Pro » ont besoin de place pour des composants supplémentaires.

Quid du gain d’autonomie ?

Est-ce que ce gain en batterie se traduira par une autonomie supplémentaire ? C’est difficile d’être affirmatif à ce stade puisque cela dépend aussi de la consommation du smartphone.

Si Apple nous réserve des surprises avec de nouveaux composants ou de nouvelles fonctions pour iOS qui consommeraient davantage, alors l’autonomie sera au niveau de l’iPhone 14. Les rumeurs ne prennent toutefois pas ce chemin et en l’état, on peut facilement imaginer que le gain en autonomie sera substantiel. D’autant que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max devraient bénéficier d’une puce Apple A17 gravée pour la première fois en 3 nm et consommant donc moins.

En admettant qu’Apple fasse à la fois le choix de l’augmentation de la batterie et de la réduction de consommation, on se dirigerait alors vers de sacrés monstres d’autonomie. Associé à un passage à l’USB-C qui pourrait donner droit à une recharge plus rapide qu’avec le Lightning, l’iPhone 15 pourrait avoir de vrais arguments cette année pour convaincre.

