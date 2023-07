Un nouveau coloris pour l’iPhone 15 Pro ? L’hypothèse devient de plus en plus plausible

Une nouvelle couleur pourrait arriver sur l'iPhone 15 Pro : le cramoisi. En plus de ça, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auraient droit à une nouvelle couleur verte. Rendez-vous en septembre pour en avoir le cœur net.

Dans moins de trois mois, nous connaîtrons tous des iPhone 15 : le Pro Max passera-t-il à l’Ultra ? Quelles nouveautés ? Ces dernières semaines, les rumeurs continuent d’affluer, comme celle-ci.

Un iPhone 15 Pro cramoisi

C’est 9to5Mac qui rapporte une publication sur le réseau social chinois Weibo, d’une source que le média considère comme fiable. De nouveaux coloris pourraient être disponibles sur les prochains iPhone.

Ce n’est pas à cause d’une surchauffe, mais ce pourrait bel et bien être son coloris : l’iPhone 15 Pro passerait au rouge foncé, presque violet. Une nuance presque violette donc, qui serait tout de même plus claire que le violet de l’iPhone 15 Pro.

Une nouvelle couleur verte pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pus

La couleur verte des iPhone 11 et iPhone 12 changerait légèrement sur ces deux futurs modèles. Une couleur vert menthe qui avait été abandonnée sur les iPhone 13 et iPhone 14 et qui pourrait donc faire son retour en 2023.

Ce n’est pas le seul coloris original qui pourrait être proposé. Selon 9to5Mac, toujours, ces deux modèles d’Apple pourraient profiter du bleu clair et du rose. Pour le média, le fabricant teste plusieurs couleurs différentes avant la sortie de ses smartphones. La marque « doit tenir compte d’éléments tels que les taux de rendement, les délais de production et les coûts ».

