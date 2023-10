Le nouvel iMac arriverait en 2024, directement avec la puce la plus puissante

Attendu au départ cette année avec un processeur M2 à bord, la nouvelle mouture de l'iMac de 24 pouces arriverait finalement l'année prochaine, passant ainsi directement de son actuel processeur M1 à la future puce M3, plus puissante.

Au bout du compte, Apple sauterait bel et bien une g√©n√©ration de processeur ¬ę M ¬Ľ avec son iMac de 24 pouces. Initialement pressentie en 2023, avec une puce M2 √† son bord, la nouvelle mouture de l’engin n’arriverait finalement pas avant 2024, et laisserait donc de c√īt√© la puce M2 pour passer directement √† un SoC M3 de nouvelle g√©n√©ration. C’est en tout cas ce que laissent entendre Ming-Chi Kuo et Mark Gurman, tranchant au passage avec d’anciennes rumeurs auxquelles il devenait difficile de croire.

Dans le d√©tail, c’est Ming-Chi Kuo qui pr√©voit un lancement quelque part en 2024, tandis que Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, √©voquait d√©j√† depuis quelques mois l’adoption d’un processeur M3 par l’iMac. Une puce que l’on retrouverait par ailleurs assez vite sur la nouvelle version des MacBook Air de 13 et 15 pouces (entre autres), attendue dans les prochains mois elle aussi. Pour rappel, l’actuel iMac de 24 pouces se contente toujours d’une simple puce M1, lanc√©e en 2020.

L’iMac 24 pouces en 2024, et directement sous processeur M3 ?

Comme le souligne pour sa part WCCFTech, en passant directement √† la puce M3, le prochain iMac ferait donc une croix sur une g√©n√©ration de SoC pour adopter directement ce qu’Apple proposera de mieux en 2024. La chose serait logique, et permettrait par ailleurs √† Apple d’offrir √† cet iMac de solides performances : sur l’appareil, la puce M3 devrait en effet d√©velopper son plein potentiel sans √™tre g√™n√© par la question de l’√©conomie d’√©nergie intrins√®que aux MacBook.

Rappelons que cette future puce M3 devrait √™tre grav√©e en 3 nm par TSMC (contre 5 nm pour le processeur M1), le m√™me proc√©d√© que celui employ√© pour les puces A17 Pro des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Comme d’habitude, cette finesse de gravure accrue devrait permettre de meilleures performances et une consommation √©nerg√©tique r√©duite. Il se murmure d’ailleurs que la puce M3 offrirait une bien meilleure prestation sur le plan graphique. Un secteur sur lequel Apple s’est beaucoup investi avec l’A17 Pro, avec notamment la prise en charge du ray tracing et la promesse de jeux AAA compatibles.

Reste maintenant √† savoir quand, en 2024, ce nouvel iMac de 24 pouces pourrait se concr√©tiser. Pour l’instant, on ne conna√ģt pas encore son cr√©neau de lancement, mais l’appareil pourrait √™tre annonc√© en m√™me temps que d’autres Mac, quelque part entre le printemps et l’√©t√© prochain. Nous devrions en savoir plus dans les prochains mois.