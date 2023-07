Apple : de nouveaux iMac et MacBook plus puissants et endurants dès octobre en perspective

Apple lancerait dès cet automne une fournée de nouveaux Mac équipés de processeurs M3 plus puissants et encore moins gourmands en énergie.

Vous prévoyez d’acheter un nouveau Mac, mais vous pouvez attendre encore un peu ? Dans ce cas, il pourrait être pertinent de patienter jusqu’à cet automne. Dans le dernier numéro de sa newsletter PowerOn, l’inévitable Mark Gurman nous explique en effet qu’Apple travaillerait au lancement, courant octobre, de nouveaux Mac équipés du tout nouveau processeur Apple M3.

Évoqué par de nombreuses rumeurs ces derniers mois, cette nouvelle puce prendrait donc, dès cet automne, la relève de l’actuel processeur M2, et passerait à la gravure en 3 nm de TSMC pour offrir de meilleures performances et une efficacité énergétique renforcée en dépit d’un nombre de cœur CPU / GPU vraisemblablement inchangé. Pour rappel, les puces M2 exploitaient jusqu’à présent la gravure en 5 nm de TSMC, plus ancienne… et fatalement moins perfectionnée.

Des Mac inchangés, mais boostés par leur nouvelle puce M3 ?

Dans le détail, Mark Gurman évoque le passage d’au moins trois modèles à cette puce M3 : l’iMac de 24 pouces, le MacBook Air de 13,6 pouces et le MacBook Pro. Ces différents Mac ne seront probablement pas remaniés sur le plan du design. Il faudrait plutôt s’attendre à des appareils peu ou prou identiques aux modèles actuels, mais avec simplement une puce plus puissante à l’intérieur.

Toujours selon le journaliste de Bloomberg, ces derniers arriveraient sur le marché quelques semaines après la présentation, en septembre, des iPhone 15, Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. On ignore toutefois à ce stade si Apple organisera en octobre un évènement dédié à ces nouveaux Mac M3, ou si leur lancement se fera simplement par l’intermédiaire d’un communiqué de presse et d’une mise à jour de l’Apple Store. Une solution adoptée par Apple à plusieurs reprises ces dernières années, principalement pour la commercialisation de produits ne disposant pas d’un nouveau design.

Reste que cette prévision pour octobre a de quoi surprendre en termes de calendrier. La puce M2 est par exemple toujours utilisée dans le tout nouveau MacBook Air de 15,3 pouces, lancé le mois dernier. On pourrait donc imaginer une durée de vie un peu plus longue encore pour ce processeur, introduit pour la première fois à l’été 2022, et que l’on trouvera normalement à bord de l’Apple Vision Pro. Cela étant, 9to5Mac nous livre une explication pertinente. Des problèmes d’approvisionnement auraient en effet contraint Apple à faire perdurer un peu plus longtemps que prévu la puce M2 dans son catalogue… cela pourrait expliquer la période réduite entre l’arrivée des derniers appareils M2 sur le marché, et l’entrée en service des premiers produits M3.

