Ce que disent les premiers tests de la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro

Lors de l'événement Wonderlust, Apple a titillé la curiosité des technophiles avec l'annonce de son A17 Pro, vanté comme « un énorme progrès en termes de performances ». Au-delà des déclarations du géant de la technologie, de premières données donnent une partie de la réponse.

Chaque annĂ©e, Apple lance une nouvelle puce pour ses smartphones. Et cette annĂ©e, nous passons de l’Apple A16 Bionic Ă l’Apple A17 Pro. Ce dernier marque notamment la transition vers le processus de fabrication de 3 nm de TSMC. En plus d’être la première puce de l’histoire de l’industrie des semi-conducteurs Ă ĂŞtre gravĂ©e dans le procĂ©dĂ© de fabrication 3 nm, elle permet Ă l’iPhone de revendiquer des capacitĂ©s inĂ©dites.

Pour mettre cela en perspective, cette avancĂ©e a permis d’intĂ©grer 19 milliards de transistors dans un SoC de la taille d’un tĂ©lĂ©phone, soit 3 milliards de plus que son prĂ©dĂ©cesseur.

Modèle iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro SoC A15 Bionic A16 Bionic A17 Pro Gravure 5 nm 4 nm 3 nm production N5P (TSMC) N4 (TSMC) 3 nm (TSMC)

Toutefois, Apple a maintenu la configuration de deux grands cĹ“urs hautes performances et quatre cĹ“urs haute efficacitĂ©. Bien que la diffĂ©rence de performances des cĹ“urs hautes performances ne soit que de 10 %, les cĹ“urs haute efficacitĂ© ont Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©s en termes d’efficacitĂ© plutĂ´t qu’en vitesse.

Quant au GPU, l’ajout du ray tracing accĂ©lĂ©rĂ© par le matĂ©riel fait entrer l’iPhone dans la cour des grands, en le mettant sur un pied d’Ă©galitĂ© avec des gĂ©ants tels que Nvidia GeForce, AMD Radeon et Intel Arc. L’adoption de l’accĂ©lĂ©ration matĂ©rielle pour le codec vidĂ©o AV1 dĂ©montre Ă©galement l’engagement d’Apple Ă soutenir des normes plus ouvertes, en particulier pour les services de streaming. Un autre ajout notable est le nouveau contrĂ´leur USB, permettant pour la première fois Ă l’iPhone de bĂ©nĂ©ficier des vitesses de transfert USB 3.1 gen 2 ou 3.2 gen 2.

Ce que disent les premiers tests

Au-delĂ des caractĂ©ristiques techniques, ce qui importe vraiment, c’est comment ces Ă©volutions se traduisent en performances rĂ©elles. Ă€ ce titre, des benchmarks prĂ©liminaires ont dĂ©jĂ fait surface.

Les premiers rĂ©sultats de l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max montrent une amĂ©lioration notable par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent. Sur le test monocĹ“ur de Geekbench 6, l’iPhone 15 Pro dĂ©passe l’A16 Bionic de près de 10 %, confirmant ainsi les affirmations d’Apple. En ce qui concerne le test multicĹ“ur, l’augmentation est d’environ 11 %.

NĂ©anmoins, Ă©tant donnĂ© la transition vers le processus de 3 nm, certains auraient pu s’attendre Ă une amĂ©lioration encore plus spectaculaire des performances. Une hypothèse plausible est qu’Apple a dĂ©cidĂ© de privilĂ©gier l’autonomie de la batterie. En effet, malgrĂ© les avancĂ©es technologiques, l’autonomie de l’iPhone 15 Pro demeure, a priori, identique Ă celle de ses prĂ©dĂ©cesseurs.

L’Apple A17 Pro est indĂ©niablement un pas en avant. Cependant, en attendant des tests plus approfondis, en particulier sur les performances du GPU, il semble qu’Apple ait dĂ©cidĂ© de privilĂ©gier l’Ă©quilibre entre performances et autonomie. Cela dit, avec ses avancĂ©es technologiques et ses performances amĂ©liorĂ©es, l’A17 Pro s’annonce prometteur pour l’iPhone 15 Pro. On attend surtout avec impatience les rĂ©sultats du cĂ´tĂ© du GPU des nouveaux appareils. Historiquement, c’est souvent dans le domaine graphique que les plus grandes rĂ©volutions technologiques voient le jour.

L’accent est mis sur le GPU

En effet, Apple a mis l’accent sur le GPU du A17 Pro. Cette nouvelle puce graphique mobile pour iPhone 15 Pro compte dĂ©sormais 6 cĹ“urs, contre 5 prĂ©cĂ©demment, et est vantĂ©e par Apple comme un « GPU de classe professionnelle ». Elle promet une performance 20 % supĂ©rieure pour le rendu 3D traditionnel et intègre des technologies avancĂ©es telles que le ray-tracing.

Grâce aux capacitĂ©s du GPU et du NPU, l’iPhone offre, comme expliquĂ© plus haut, un ray-tracing matĂ©riel quatre fois plus puissant qu’une version logicielle. En utilisant une technique similaire au DLSS de Nvidia, Apple optimise le rendu pour permettre un taux de rafraĂ®chissement plus Ă©levĂ© dans les jeux avec ray-tracing activĂ©. Avec le A17 Pro, l’iPhone 15 Pro pourrait offrir une expĂ©rience graphique comparable Ă celle des consoles.

