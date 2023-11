iOS 18 serait très ambitieux : vers un iPhone boosté à l’IA

Apple est déjà au travail sur la prochaine version du logiciel de l'iPhone : iOS 18. Le développement aurait connu quelques turbulences, mais la firme reste très ambitieuse.

Après un iOS 17 un peu léger en nouveauté, mais qui prépare clairement la suite, Apple semble se montrer plus ambitieux pour sa prochaine version attendue en 2024. Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg a pu obtenir quelques informations sur les pistes de cette nouvelle mouture.

L’ère de l’IA chez Apple ?

D’après le journaliste, Apple aurait mis les bouchées doubles pour rattraper Google et OpenAI dans le domaine de l’IA générative. C’est l’une des grandes tendances dans le domaine du smartphone, et si Apple l’adopte, elle sera sans aucun doute là pour rester.

Un peu comme pour l’Apple Watch en 2023, Apple ne miserait pas sur beaucoup de nouveautés pour l’iPhone 16 et voudrait donc surtout impressionner par la sortie d’iOS 18.

À ce stade, on ne connait pas encore quelles pourraient être les nouveautés d’iOS 18. En dehors de l’arrivée de l’IA, on peut aussi espérer une mise à jour graphique de l’interface. Aujourd’hui iOS ne correspond plus totalement aux éléments d’interfaces présentés par Apple dans d’autres systèmes comme celui de l’Apple Vision Pro. Cela fait aussi plusieurs années que la firme n’a pas touché à l’esthétique de son système d’exploitation. Une refonte graphique permet généralement d’impressionner et de donner une impression de neuf au lancement des nouveaux iPhone.

Comment est développé iOS ?

Mark Gurman révèle aussi qu’Apple a pris une pause dans le développement d’iOS 18 pour corriger les bugs de la première version interne M1 du système.

Le journaliste explique que généralement une version d’iOS traverse quatre versions internes, M1, M2, M3 et M4, avant la présentation à la WWDC en juin et le lancement de la beta. Chacune de ces étapes prend environ 6 semaines de développement, quatre pour ajouter des fonctions et deux pour corriger les bugs.

Avec la pause d’une semaine dans le développement d’iOS 18, Apple s’est alloué quelques jours supplémentaires pour mieux peaufiner la version M1 avant de passer au développement de M2. Cela ne devrait toutefois pas, à ce stade, avoir un impact trop sensible sur le développement de la mise à jour ou sa date de sortie.

Reste donc à patienter pour en savoir plus sur iOS 18. Il est intéressant d’imaginer Apple sauter dans le train de l’IA. Comme les réseaux sociaux ou la recherche sur Internet, il s’agit d’une spécialité qui ne rentre pas totalement dans le domaine historique de la firme. Elle préfère généralement patienter davantage qu’une technologie devienne mature avant de l’adopter.