iOS 17.2 : de belles surprises pour les iPhone d’aujourd’hui et d’hier

Avec iOS 17.2, Apple introduit (entre autres) une nouveauté qui devrait améliorer le zoom de ses iPhone 15 Pro, tout en déployant le support du standard Qi2 pour la charge par induction. Un support qui s'étend en parallèle aux iPhone 13 et 14.

Chose promise, chose due. En septembre, Apple avait confirmé que les iPhone 15 seraient les premiers smartphones du marché à profiter d’une compatibilité Qi2 pour la charge par induction. Et effectivement, nous y sommes presque. Comme le rapporte NotebookCheck, la firme a lancé il y a peu le « release candidate » d’iOS 17.2. Cette preview de la prochaine mise à jour d’iOS apporte bel et bien la prise en charge du standard Qi2 sur les iPhone 15, mais pas seulement, puisque les iPhone 14 et 13 sont eux aussi concernés.

De manière très concrète, cette nouveauté va bientôt permettre aux utilisateurs d’iPhone 15, 14 et 13 de charger leur appareil en 15 W au lieu de 7,5 W s’ils disposent d’un chargeur sans-fil compatible Qi2. Jusqu’à présent, il fallait avoir un chargeur MagSafe (souvent coûteux) pour pouvoir prétendre à une charge sans-fil en 15 W sur iPhone. En permettant à ses derniers iPhone de gérer la charge sans-fil Qi2, Apple laisse donc à ses utilisateurs le choix d’opter pour des solutions moins coûteuses.

iOS 17.2, une mise à jour bien achalandée

Autre atout du standard Qi2, il sera progressivement supporté par de nombreux smartphones Android. Les foyers regroupant des utilisateurs d’iPhone et des utilisateurs de smartphones Android pourront donc utiliser un seul et même chargeur sans-fil Qi2 pour charger leurs différents appareils.

Notons qu’iOS 17.2 réserve deux bonus supplémentaires aux utilisateurs d’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. En premier lieu l’enregistrement vidéo spatial. Cette fonction permet d’enregistrer des vidéos en 3D qui pourront ensuite être visionnées sur le casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple. On apprend aussi que les téléobjectifs des iPhone 15 Pro bénéficieront d’une mise au point plus rapide qu’auparavant, toujours grâce à iOS 17.2.

iOS 17.2 apportera enfin certaines fonctionnalités et contenus supplémentaires, comme l’application Journal et la possibilité d’utiliser le bouton Action des iPhone 15 Pro pour engager la traduction, mais aussi de nouveaux widgets pour l’application Météo (ainsi qu’un calendrier lunaire interactif), ainsi que la prise en charge par Siri de requêtes liées à l’application Santé.