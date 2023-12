iPhone : vous pourrez bientôt partager des billets, tickets et cartes bien plus facilement

Le déploiement prochain d'iOS 17.2 permettra de partager des cartes, tickets et autres billets très simplement entre deux iPhone, en reprenant le même concept que la fonctionnalité NameDrop.

Partager une carte, un ticket, un boarding pass, ou n’importe quel autre contenu émanant de l’application Apple Cartes va devenir à la fois plus simple, et plus ludique. Avec iOS 17.2, qui devrait commencer à être déployé très bientôt, Apple va en effet introduire une fonction proche de NameDrop, vouée cette fois au partage rapide de cartes et tickets entre utilisateurs d’iPhone.

Le partage se fera alors exactement de la même manière que l’échange de contact avec NameDrop, puisqu’il suffira d’ouvrir l’application Cartes, de sélectionner la carte ou le ticket que l’on souhaite partager, et ensuite d’approcher son iPhone du haut d’un autre iPhone pour qu’un bouton de partage apparaisse à l’écran. Il ne restera alors plus qu’à cliquer dessus pour que le contenu désiré soit envoyé via AirDrop, sans autre formalité.

iOS 17.2, une mise à jour décidément très intéressante

En l’occurrence, cette nouveauté est mentionnée noir sur blanc dans les notes de version d’iOS 17.2 : « Améliorations d’AirDrop, notamment des options étendues de partage de contacts et la possibilité de partager des cartes d’embarquement, des tickets de cinéma et d’autres cartes en rapprochant deux iPhone », lit-on.

Attendu dans le courant de la semaine prochaine, iOS 17.2 comporte plusieurs autres nouveautés intéressantes que nous évoquions il y a peu. Parmi elles, une amélioration pour le zooms des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, la possibilité pour ces deux modèles de filmer des vidéos en 3D, optimisées pour le casque Apple Vision Pro, mais aussi l’arrivée de la recharge sans-fil Qi2 sur tous les iPhone 15, iPhone 14 et iPhone 13.

En parallèle, iOS 17.2 inclut une nouvelle application Journal, quelques améliorations vouées aux applications Messages et Météo, ainsi qu’une nouvelle playlist vouée aux morceaux préférés de l’utilisateur sur Apple Music.