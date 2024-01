iOS 17.3 : une mise à jour qui protège votre iPhone en cas de vol

La dernière mise à jour d'iOS ajoute une fonctionnalité de sécurité franchement bienvenue, sécurisant vos données en cas de vol de votre iPhone.

Après plusieurs semaines de beta, iOS 17.3 est maintenant déployé auprès de tous les utilisateurs d’iPhone. Cette nouvelle version apporte une fonctionnalité de sécurité qu’on aurait aimé voir arriver plus tôt ainsi que les très attendues playlists collaboratives annoncées depuis des mois pour Apple Music.

La protection contre le vol arrive sur iPhone

Jusqu’à maintenant, le déverrouillage de votre iPhone par empreinte biométrique (Face ID ou Touch ID) offrait toujours une solution de repli sous la forme d’un code PIN. Ainsi, même pour les opérations les plus sensibles, comme la connexion à votre compte bancaire et le paiement sans-contact, il était toujours possible d’utiliser ce code en tant que validation.

C’est désormais de l’histoire ancienne puisque iOS 17.3 ajoute une couche de protection supplémentaire en cas de vol. Celle-ci, selon les notes de version d’Apple, « renforce la sécurité de votre iPhone et de votre identifiant Apple en exigeant une authentification par Face ID ou Touch ID (sans possibilité d’utiliser le code en cas d’échec) pour effectuer certaines actions. »

De plus, si vous voulez modifier votre code PIN ou bien votre mot de passe Apple, il faudra effectuer deux authentifications biométriques espacées d’une heure. Cette mise à jour se destine avant tout à empêcher les personnes malfaisantes de pouvoir vous voler de l’argent ou subtiliser vos données grâce à votre simple code de déverrouillage. Le Wall Street Journal avait révélé que la pratique était devenue légion dans des lieux comme des bars et boîtes de nuit et on parierait que c’est déjà arrivé à une personne de votre entourage, si ce n’est vous.

Playlist collaborative et AirPlay dans les hôtels

Dans le reste des notes de mise à jour, on retrouve notamment l’ajout des playlists collaboratives qui vous permettra d’inviter des contacts afin d’organisation une liste de morceaux, en amont d’une soirée par exemple. Il sera même possible d’ajouter des émojis auprès de chaque morceau.

Vous pourrez maintenant caster le contenu de votre iPhone dans certains hôtels proposant des TV dotés de la technologie AirPlay. Enfin, la détection d’accident de voiture s’améliore pour les iPhone 14 et 15, sans qu’Apple n’en précise les détails.