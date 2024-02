Apple aurait enfin compris le problème avec l’encoche de ses Mac

Des demandes de brevets déposées par Apple laissent entendre que la firme travaillerait (enfin) à l'intégration de capteurs Face ID dans l'encoche de ses MacBook... mais peut-être aussi sur son iMac.

Quelque chose se préparerait pour « rentabiliser » la vilaine encoche ajoutée en 2021 au sommet de l’écran des MacBook Pro, puis sur la dalle des MacBook Air M2 et MacBook Air M2 de 15 pouces. Si l’on en croît une demande de brevet déposée par Apple en août dernier, auprès de l’USPTO, la firme travaillerait à l’intégration de capteurs Face ID dans cette encoche. Disgracieuse, mais enfin utile, cette dernière permettrait alors la reconnaissance faciale sur Mac… exactement comme elle le faisait sur iPhone avant le passage à la Dynamic Island.

Intitulée « Module de reconnaissance de la lumière pour déterminer l’utilisateur d’un dispositif informatique », cette demande de brevet n’est toutefois pas à prendre au pied de la lettre. Apple et ses concurrents déposent en effet chaque année des centaines de demandes de ce type, sans forcément que tous les dispositifs correspondants ne soient commercialisés au bout du compte.

Face ID bientôt sur le Mac ?

Cela étant dit, ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’une intégration de Face ID aux MacBook dotés d’encoches. La chose serait par ailleurs des plus logiques. Car en l’état, la présence de cette grosse encoche simplement ornée d’une modeste webcam 1080p est tout de même l’une des décisions les plus curieuses (et les moins judicieuses) d’Apple ces dernières années. En y ajoutant Face ID, l’ensemble aurait subitement beaucoup plus de sens.

Source : USPTO

De manière très concrète cette fois, Apple semble avoir commencé à réfléchir à un dispositif capable de gérer les différents angles de l’écran d’un ordinateur portable lorsqu’il est ouvert. Le dispositif mis au point serait ainsi capable de « faire pivoter le module de reconnaissance des formes de lumière le long d’un axe ». En clair, ce mécanisme à charnière modifie de manière dynamique l’angle du projecteur de points et du capteur Face ID (qui seraient alors logés dans l’encoche) de manière à garantir que l’angle d’incidence de la lumière sur le visage de l’utilisateur reste constant peu importe l’angle d’ouverture du capot.

Point intéressant, la demande de brevet laisse entendre que le dispositif pourrait également être intégré à l’iMac. Pour rappel, ce dernier se contente pour l’instant lui aussi d’un capteur TouchID, mais proposé uniquement en option.