Les secrets des écrans de l’Apple Vision Pro dévoilés : ce n’est pas Retina, mais c’est exceptionnel

Avec l'arrivée de l'Apple Vision Pro, le futur de la réalité augmentée et virtuelle est un peu plus clair. Cette première version du casque d'Apple est incroyable à plus d'un titre, comme celui de ses écrans Micro-Oled.

L’Apple Vision Pro fait beaucoup parler de lui. Après avoir mis la main dessus et l’avoir passé au crible, notamment grâce au démontage de iFixit, on en sait un peu plus sur ses écrans.

23 millions de pixels… très petits

Imaginez un peu : l’Apple Vision Pro embarque deux écrans Micro-Oled. Brièvement, ça nous fait un total de 23 millions de pixels, soit comme si on avait 11,5 millions de pixels pour chaque œil. La taille de l’écran ? Environ 1 pouce, avec une définition de 3660 par 3200 pixels. Pour vous donner une idée, chaque pixel est tellement minuscule (7,5 micromètres) qu’il rivalise avec le diamètre d’un globule rouge. Et ça, on le sait grâce à iFixit qui a démonté les écrans et les lentilles associées.

En termes de densité angulaire, on parle de 35 à 50 PPD (pixels par degré) pour le Vision Pro, ce qui change selon la distance entre l’écran et vos yeux, et une densité de pixels de 3386 PPI. En clair, l’écran est très fin, mais on n’est pas au niveau d’un écran Retina (environ 70 PPD) : en fonction des gens, on peut théoriquement encore distinguer les pixels individuels.

Retina ? Densité angulaire ?

C’est assez cocasse de parler de Retina quand on parle d’Apple. Ils ont inventé ce terme. Le terme Retina est utilisé par Apple pour décrire les écrans de ses appareils qui ont une densité de pixels suffisamment élevée pour que l’œil humain, à une distance normale d’utilisation, ne puisse pas distinguer les pixels individuels.

Par exemple, un iPhone tenu à environ 25 à 30 centimètres des yeux aura besoin d’une densité de pixels plus élevée pour atteindre l’effet Retina qu’un MacBook que l’on utilise généralement un peu plus loin. En gros, un écran Retina promet une netteté telle que vos yeux ne verront qu’une image parfaitement lisse, sans aucun des petits carrés qui composent l’image. Pour savoir si un écran est « Retina », on utilise généralement la densité angulaire.

La densité angulaire, exprimée en pixels par degré (PPD), mesure combien de pixels un écran affiche par degré de champ visuel de l’observateur. Pour simplifier, imaginez que vous regardez un écran : la densité angulaire détermine combien de petits points (pixels) vous pouvez voir dans un degré de votre vision. Plus ce nombre est élevé, plus l’image sera nette et détaillée, car votre œil ne pourra pas distinguer les pixels individuels.

Cette mesure est particulièrement importante pour les casques de réalité virtuelle et augmentée, car elle affecte directement la clarté et l’immersion de l’expérience visuelle. Plus la densité angulaire est élevée, plus l’image paraîtra réelle et moins vous aurez l’impression de regarder à travers un grillage ou un écran.

Pour vous donner un ordre d’idée, le Quest 3 se la joue avec une densité angulaire de 20 PPD (notamment à cause de son champ de vison plus large que l’appareil d’Apple), tandis qu’être assis devant un écran 4K de 27 pouces vous offre environ 70 PPD. L’Apple Vision Pro (entre 35 à 50 PPD), avec ses caractéristiques, met donc la barre très haut, mais le chemin vers une réalité virtuelle et augmentée sans aucun pixel visible est encore long. Néanmoins, avec les progrès technologiques, atteindre 90 à 100 PPD d’ici quelques années semble jouable, et ça, c’est plutôt excitant.

Cependant, réduire l’évaluation de l’écran à sa seule capacité à masquer les pixels serait simpliste. D’autres aspects, tels que l’aliasing ou le flou lié à l’antialiasing, représentent des défis notables, particulièrement dans la lecture de petits textes. Ces phénomènes restent perceptibles bien au-delà du seuil où les pixels individuels deviennent indistincts. Les enjeux technologiques ne manquent pas.