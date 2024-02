HomePod : la prochaine enceinte connectée d’Apple aurait droit à un très grand écran

Selon les informations du site 9to5Mac, le prochain HomePod d'Apple serait muni d'un très grand écran qui le positionnerait face aux Nest Hub et Echo Show de Google et Amazon.

Depuis plus d’un an, les rumeurs se font insistantes autour d’une nouvelle version du HomePod, l’enceinte connectée d’Apple. En mars 2023, on apprenait, quelques semaines à peine après la sortie du HomePod 2, qu’Apple compterait lancer un nouvel HomePod doté d’un grand écran de 7 pouces. Désormais, de nouveaux indices corroborent cette hypothèse au sein même du code de tvOS.

Le site 9to5Mac, spécialisé dans l’actualité d’Apple, a en effet mis la main sur la version 17.4 beta 3 du système tvOS utilisé non seulement par les boîtiers Apple TV, mais également par les enceintes HomePod d’Apple. Au sein du code de l’OS, le site spécialisé a pu identifier l’existence d’un nouvel appareil, apparaissant sous le nom de code Z314.

Un écran de 7 ou 8 pouces

Selon les informations dénichées par 9to5Mac, l’appareil en question serait en fait équipé d’une puce Apple A15 Bionic, c’est-à-dire le processeur qui équipait notamment les iPhone 13, l’iPhone 14, l’iPad mini 6 ou l’Apple TV 4K de 2022. Jusqu’à présent, le SoC n’a ainsi été utilisé que sur des appareils conçus pour fonctionner avec un écran, contrairement au HomePod actuel. 9to5Mac précise par ailleurs que cette mise à jour de tvOS intègre par ailleurs le framework SwiftUI au logiciel du HomePod, tout comme l’outil hangtracerd destiné à corriger les éléments qui ne répondent pas dans iOS. Il s’agit là de deux outils conçus spécifiquement pour les appareils dotés d’un écran, ce qui suggère donc bel et bien que le nouvel appareil doté de tvOS sera bel et bien équipé d’un affichage.

Les dernières rumeurs en date suggèrent que le prochain HomePod sera doté d’un écran de 7 ou 8 pouces. Plus qu’une simple enceinte connectée, il pourrait donc s’agir d’un concurrent au Google Nest Hub ou aux écrans Echo Show d’Amazon.

Pour l’heure, Apple n’a évidemment pas confirmé travailler sur un tel appareil. On ne sait pas encore quand il pourrait être annoncé et à quel prix il pourrait être lancé.