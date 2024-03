MacBook Air M3 : une des rares nouveautés serait un problème

Le MacBook Air M3 semble souffrir de performances nettement amputées lorsque son capot est rabattu pour permettre l'affichage simultané sur deux écrans externes. Un problème de taille pour ce qui reste d'une des principales nouveautés du modèle M3.

Lancé début mars, le nouveau MacBook Air M3, décliné en versions 13 et 15 pouces, profite de plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Outre l’inclusion du nouveau processeur Apple M3 qui lui confère plus de performances et une meilleure efficacité énergétique, l’appareil peut désormais compter sur un SSD plus rapide dans sa configuration de base (256 Go), mais aussi sur une prise en charge de deux écrans externes (l’un en 5K à 60 Hz et l’autre en 6K à 60 Hz, au maximum) lorsque ces derniers sont connectés aux deux ports USB-C et que le capot est refermé de manière à éteindre l’écran principal — comme sur la photo ci-dessus.

Une nouveauté importante pour les utilisateurs cherchant à maximiser leur productivité en utilisation de bureau… mais il y aurait un mais. Et pas des moindres. D’après le vidéaste Max Tech, le MacBook Air M3 ne profiterait en effet pas du tout du même niveau de performances lorsque deux écrans externes y sont connectés et que son capot est refermé.

Un gros quart des performances perdues en mode « clamshell » ?

Au travers d’un stress test réalisé sur 3D Mark Wildlife Extreme, le YouTubeur s’est en effet aperçu que la chaleur induite par la fermeture du capot du MacBook Air (qui est limité à un système de dissipation passif, et donc sans ventilateurs) a pour effet de réduire drastiquement les performances de sa puce M3.

Dans le cadre de cet essai, l’indice le plus bas enregistré sur le nouveau MacBook Air est ainsi de 5 916 points avec le capot ouvert, contre « seulement » 4 198 points une fois le capot fermé. Une perte de puissance notable qui s’expliquerait simplement par la différence thermique observée entre ces deux cas de figure.

Lorsque le capot du MacBook Air est ouvert, une partie de la chaleur émise par le processeur est en effet capable de se dissiper à travers le clavier. Cela permet au processeur d’éviter en partie la surchauffe. Lorsqu’au contraire le capot est fermé, la chaleur n’est pas en mesure de se transférer aussi facilement vers l’extérieur du châssis pour s’évacuer. La chaleur emmagasinée nuit alors, au bout d’un moment, aux performances de l’appareil.

Une logique imparable qui explique pourquoi dans le même cas de figure, le MacBook Pro parvient à maintenir des performances solides : ses deux ventilateurs l’aident en effet à éviter tout échauffement trop important.