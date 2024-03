Apple a corrigé en toute discrétion l’un des plus gros problèmes du MacBook Air

Sans en faire de publicité particulière, et sans battre des records de vitesses, Apple a amélioré significativement les performances du SSD de son nouveau MacBook Air M3 256 Go… en y ajoutant deux puces mémoire NAND au lieu d'une par le passé.

Il y a presque deux ans, Apple lançait son MacBook Air M2. Entièrement repensé, doté d’un nouveau design, d’un nouvel écran et d’un nouveau processeur, l’appareil brillait sur bien des points, mais pas sur les vitesses offertes par le SSD du modèle de base. La version 256 Go du MacBook Air M2 de 13 pouces — puis celle du MacBook Air M2 de 15 pouces –, se contentait en effet d’une seule et unique puce mémoire NAND, en lieu et place de deux sur les moutures plus haut de gamme.

Moins efficace, cette configuration induisait des vitesses de transferts nettement amputées, limitées à plus ou moins 1500 Mo/s en lecture comme en écriture. Des taux de transferts risibles sur une machine récente et positionnée sur le haut de gamme. À l’époque, Apple plaidait l’inutilité de vitesses plus élevées pour le modèle de base, arguant qu’au quotidien, les utilisateurs seraient satisfaits des performances offertes. Avec ses nouveaux MacBook Air M3, Apple a toutefois revu sa copie.

Les nouveaux MacBook Air M3 héritent d’un meilleur SSD

C’est ce qu’on apprend du YouTubeur Max Tech. Dans le cadre d’un test des nouveaux MacBook Air M3, le vidéaste s’est livré à un démontage en règle du modèle de 13 pouces, et à des benchmarks de son SSD de 256 Go via les outils AmorphousDiskMark et Blackmagic Disk Speed Test. On découvre donc que deux puces NAND de 128 Go sont désormais soudées à la carte mère du MacBook Air M3 de base (au lieu d’une seule puce de 256 Go), et que ces deux puces permettant un bond en avant notable sur les vitesses de transferts, passant de 1576 Mo/s en lecture et 1584 Mo/s en écriture sur le MacBook Air M2 265 Go, à 2880 Mo/s en lecture et 2108 Mo/s en écriture sur le nouveau MacBook Air M3 256 Go.

Comme le souligne très justement WCCFTech, ces performances restent très modestes pour un SSD en 2024. Les SSD de nombreux PC portables concurrents offrent effectivement des vitesses de transferts deux fois supérieures au moins.

Cela étant dit, on constate qu’Apple a fait un effort pour écouter les retours de la presse et des utilisateurs. Une bonne nouvelle qui n’empêchera pas de rester critiques sur au moins deux points : le SSD du MacBook Air est encore et toujours soudé à la carte mère (rendant toute évolution impossible), et Apple se contente une nouvelle fois de 256 Go de stockage seulement pour son modèle d’entrée de gamme.