Apple a maintenant un outil magique pour vendre des iPhone toujours à jour

Apple serait en passe de livrer aux employés de ses Apple Store un drôle d'accessoire (doté d'un surnom italien), capable de mettre à jour les iPhone avant leur vente, directement dans leur boîte... sans avoir besoin de les sortir.

Vous n’êtes pas censés le savoir, et nous non plus d’ailleurs, mais Apple s’apprête à confier aux employés de ses Apple Store un nouvel outil voué à la mise à jour logicielle des iPhone avant leur vente. Cet accessoire sans fil a une particularité intrigante : il permet de mettre à jour les smartphones d’Apple directement dans leur boîte, sans avoir besoin de les sortir… ce qui représente évidemment un avantage de taille.

C’est en tout cas ce rapporte l’indéboulonnable Mark Gurman dans sa newsletter PowerOn. Très bien informé lorsqu’il s’agit d’Apple, le journaliste de Bloomberg explique que ce nouvel outil est surnommé « Presto » en interne. Il se base sur MagSafe, mais aussi sur d’autres technologies sans fil, et adopte un form factor un peu étrange, que Gurman décrit comme une sorte de « casier métallique pour chaussures ».

Notez aussi que ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de cet outil de mise à jour des iPhone.

Un nouvel outil « magique »… pour des iPhone toujours à jour

Attendu d’abord sur les points de vente d’Apple aux États-Unis, « Presto » devrait avoir été déployé dans l’ensemble des Apple Store du territoire américain d’ici le début de l’été, apprend-on. Son objectif premier est d’éviter autant que possible la vente d’iPhone ne disposant pas de la toute dernière version d’iOS en date.

Par exemple, les tout premiers iPhone 15 ont été livrés aux Apple Store avec iOS 17. Or, Apple a déployé iOS 17.0.1 avant le lancement officiel de ces modèles en septembre dernier. Cette mise à jour mineure avait pour objectif de corriger in extremis un bug empêchant le transfert de données entre deux iPhone (l’ancien et le nouveau) lors de la configuration d’un exemplaire nouvellement acquis.

Sur les premiers iPhone 15 commercialisés, les utilisateurs ont donc dû mettre à jour leur nouvel iPhone par eux-mêmes, avant de pouvoir le configurer. Une situation loin d’être idéale. À l’avenir, c’est dans ce cas de figure que « Presto » sera utilisé, afin que tous les iPhone d’une boutique puissent être parfaitement à jour avant leur vente.