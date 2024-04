Près de 4 ans après sa sortie, l’iPhone 12 a hérité d’une charge sans-fil plus rapide

Déployé le mois dernier, iOS 17.4 a permis à plus d'iPhone éligibles de profiter d'une prise en charge du standard Qi2. Presque quatre ans après son lancement, l'iPhone 12 a ainsi pu profiter, en toute discrétion, d'une recharge sans-fil plus rapide.

Apple n’en a pas fait de publicité particulière (et c’est d’ailleurs assez rare pour être mentionné), mais l’iPhone 12 a profité le mois dernier d’une mise à jour plus importante qu’il n’y paraît. Avec le déploiement d’iOS 17.4, l’appareil et ses différentes déclinaisons ont en effet hérité d’une prise en charge du standard Qi2, qui permet notamment de supporter la recharge sans-fil en 15 W grâce à un système d’alignement magnétique.

En d’autres termes, si vous avez un iPhone 12, votre smartphone profite depuis quelques semaines d’une recharge par induction plus rapide qu’auparavant. Comme le rappelle The Verge, la charge sans-fil des iPhone était en effet limitée à 7,5 W au maximum il y a encore quelques mois, même avec un chargeur Qi2 théoriquement capable de délivrer 15 W. Pour profiter de ces 15 W, il fallait jusque alors passer par la recharge MagSafe… et donc par le dispositif propriétaire d’Apple. Ce n’est désormais plus le cas.

L’iPhone 12 peut maintenant exploiter pleinement les chargeurs Qi2

Confirmation de ce changement nous vient d’ailleurs de l’accessoiriste Belkin, partenaire d’Apple. Contactée par MacWorld, la marque a indiqué que ses chargeurs Qi2 étaient désormais capables de recharger en 15 W les iPhone 12, qui sont donc à présent capables d’exploiter pleinement ce standard. La marque chinoise Anker a également confirmé la même chose à The Verge en ce qui concerne ses produits. Contacté par le média, Apple n’a toutefois pas encore donné de commentaires à propos de ce changement.

Notons que cette prise en charge du standard Qi2 avait déjà été adoptée par les iPhone 13 et 14 avec le déploiement d’iOS 17.2, en fin d’année dernière. Les iPhone 15, eux, en profitent depuis leur lancement. L’arrivée de ce support sur l’iPhone 12 permet quoi qu’il en soit à Apple de boucler la boucle en la matière : tous les iPhone compatibles MagSafe sont désormais aussi compatibles à 100% avec le standard Qi2.